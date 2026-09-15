Atlético Nacional cambió de parecer con James Rodríguez en menos de 120 horas

Conoce los motivos del cambio de postura de Atlético Nacional respecto a James Rodríguez en plena Liga Colombiana II-2026.

El reloj marcó que eran las 8:13 P.M. del jueves 10 de septiembre y se confirmó la noticia bomba del segundo semestre del 2026 en el fútbol Colombia. James Rodríguez fue anunciado en Atlético Nacional como refuerzo estrella, pero solo necesitaron de menos de 120 horas para cambiar de parecer con él sobre la marcha.

Todo tiene una explicación más que lógica… A pesar de que el último partido de James fue en la derrota de la Selección Colombia ante Suiza en los octavos de final del Mundial 2026 el martes 7 de julio, jugó 66 minutos, todo parece indicar que llegó en condiciones que sus contradictores no esperaban.

Primera práctica de James Rodríguez en Atlético Nacional y se negó a la orden de salir del entrenamiento que le dio el técnico Lucas González. “No vengo a estar tranquilo, quiero ganar, quiero jugar si estoy bien, quiero entrenarme siempre hasta el último minuto“, señaló el mediocampista antes de que cambiaran de parecer con él.

El cambio de parecer de Atlético Nacional con James Rodríguez

James fue presentado en Nacional. (Foto: Getty)

Hasta el domingo 13 de septiembre en la tarde, el periodista Mauricio Agudelo, del canal ‘Win Sports’, informó que la idea de Nacional era que James no viajara para el partido contra Internacional de Bogotá del miércoles 16 de septiembre a las 8:20 P.M. Sin embargo, hubo un cambio de parecer por el deseo del mediocampista y la valoración física que le hicieron. El ’23’ del equipo ‘Verdolaga’ viaja a la capital de Colombia y podría debutar ante Inter.

La primera publicación de James Rodríguez como jugador de Atlético Nacional

No solo lo bautizó como el Real Madrid niño, James Rodríguez le dejó claro a toda la Liga Colombiana lo que piensa de Atlético Nacional: “¡Al más grande!”.

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Pmier post de James como jugador de Nacional. (Foto: X / @jamesdrodriguez)

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