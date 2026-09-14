La razón por la que Cuadrado llegó a Millonarios apareció en muletas y le dejó un conmovedor mensaje

Conoce la baja médica que obligó a Millonarios a cerrar el fichaje de Juan Guillermo Cuadrado. ¡Apareció en muletas y con un emotivo mensaje.

Una referente del mejor Mundial (2014) de la historia de la Selección Colombia jugará en Millonarios. Juan Guillermo Cuadrado fue el refuerzo de lujo que confirmó el equipo ‘Embajador’ y el otro protagonista de esta historia ya apareció en público con muletas y un emotivo mensaje.

A un día del cierre del mercado en el fútbol de Colombia para los jugadores libres, Millonarios confirmó la llegada de Cuadrado hasta el 30 de junio de 2027 y Ariel Michaloutsos, director deportivo del equipo ‘Embajador’, no tardó en explicar el motivo de esta sorpresiva contratación.

“El día viernes, en una charla muy profunda que tuvimos con Alberto, el día que lo conocí personalmente, hablando del futuro, de la cualidad de los refuerzos que tendría que tener Millonarios, salió el tema y nombre de Juan Guillermo (…) Para mí, él puede jugar en varios sectores. Por el carril, de lateral o extremo, pero el nombre surgió porque día atrás se dio esta lamentable lesión de Jhomier (Guerrero)”, le dijo Michaloutsos a ‘AS Colombia’.

La razón por la que Cuadrado llegó a Millos le dejó un conmovedor mensaje

Juan Guillermo Cuadrado vuelve al fútbol colombiano. (Foto: Getty)

Luego de que Ariel Michaloutsos confirmara que el intéres por Cuadrado se dio debido a la lesión (fractura del tercio proximal del peroné) que sufrió Jhomier Guerrero, el lateral derecho de Millonarios apareció en muletas y con un emotivo mensaje: “El señor mismo marchará delante de ti y estará contigo, nunca te dejará ni te abandonará. No temas ni te desanimes. Deuteronomoio 31:8“.

Historia de Jhomier Guerrero. (Foto: IG)

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Juan Guillermo Cuadrado ya está en Bogotá y la presentación en Millonarios es inminente

El periodista Julián Capera, de ‘Gol Caracol’, informó que Juan Guillermo Cuadrado viajaba en la tarde del 14 del septiembre para el 15 del mismo mes presentar los exámenes médicos, ser presentado y estar disponible para el partido Millonarios vs. Boyacá Chico del sábado 19 de septiembre a las 2:00 P.M. en el estadio ‘El Campín’ por la fecha 11 de la Liga Colombiana II-2026.

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