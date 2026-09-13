Toda Colombia sorprendida por lo que Nacional le pagaría a James Rodríguez por jugar 146 minutos al mes

Descubre la impactante cifra que Atlético Nacional le pagaría a James Rodríguez por jugar solo 146 minutos al mes.

Viene siendo la tendendcia… ¿Se mantendrá? James Rodríguez sorprendió a todos y firmó con Atlético Nacional. La noticia llegó al periodista Carlos Antonio Vélez, quien no dudó en revelar el salario del ’10’ y los minutos que viene jugando por mes. Toda Colombia quedó sorprendida…

Y no es por exagerar… James viene de jugar 317 minutos con la Selección Colombia en el Mundial 2026 y no registró ni goles ni asistencias. Llegara en plena Liga Colombiana II-2026 y no hizo pretemporada, por lo que Vélez no le predijo lo mejor.

Carlos Antonio Vélez analizó la llegada de James Rodríguez en la columna de opinión ‘Palabras Mayores’ y reveló que “el millón (de euros) que le ofrecieron a James en Avellino (de Italia) es el que le va a pagar Nacional”. Ahí las cifras empezaron a preocupar por la cantidad de minutos que viene jugando el ’10’.

Los minutos que viene jugando James Rodríguez antes de debutar con Atlético Nacional

James ya entrena con Nacional. (Foto: X / @nacionaloficial)

Desde el 13 de septiembre de 2025 hasta que debute con Nacional en el fútbol de Colombia, James ha tenido minutos en 30 partidos: 9 con Club León (671 minutos), 8 con Minnesota United FC (273) y 13 con la Selección Colombia (812). Esto quiere decir que en total viene de jugar 1.756 minutos, 146 por mes que equivalen a 1.6 partidos por mes.

Esto le pagaría Nacional a James por jugar 146 minutos al mes

Si la tendencia continúa, ojala que no sea así por el bien de la Liga Colombiana, Atlético Nacional, dándole un salario anual de 1.1 millones de dólares, le pagaría a James Rodríguez unos 91.666 dólares al mes por… ¿Tan solo jugar 146 minutos y 1.6 (casi 2) partidos al mes? Ese misterio estará por resolverse.

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