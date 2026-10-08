“Está aquí”: El inesperado equipo que presentó a Radamel Falcao García

La noticia que nadie vio venir. Descubre cuál es el inesperado equipo que presentó a Radamel Falcao García para jugar en Indonesia.

Todo parece indicar que el retiro no está cerca. ¿O sí? Radamel Falcao García volvió a ser noticia porque se lo ha vinculado con diferentes equipos. Ahora, apareció en Indonesia y fue presentado por un inesperado equipo. Todo tiene una explicación que, quizás, no resulte tan lógica.

La semana empezó para Falcao con la noticia que va a jugar con el equipo de leyendas del Atlético de Madrid en el partido amistoso que enfrentará a las leyendas del Club América, de México. Este encuentro se disputará el domingo 15 de noviembre en el estadio Cuauhtémoc, de Puebla.

Y como no iba a estar presente Radamel Falcao si marcó 70 goles en 91 partidos para obtener tres títulos con Atlético de Madrid: UEFA Europa League (2011-12), Supercopa de Europa (2012) y Copa del Rey (2012-13). Por ese mismo motivo, resultó inesperado ver el inesperado equipo que presentó a ‘El Tigre’.

El inesperado equipo que presentó a Falcao: “Está aquí”

Falcao en Indonesia. (Foto: IG)

“Está aquí”, fue el mensaje que compartió Radamel Falcao García sobre el equipo ‘Leyendas del United’. ¿Y de qué se trata? El delantero colombiano fue presentado para jugar con este equipo un partido amistoso frente al equipo ‘Leyendas del Norte de Londres’. A pesar de tan solo registrar cuatro goles y cinco asistencias en 1.498 minutos y 29 partidos con el Manchester United, ‘El Tigre’ estará en el encuentro que se disputará el próximo sábado 10 de octubre en el estadio Principal Gelora Bung Karno (GBK).

Falcao jugará en el equipo de leyendas del Manchester United. (Foto: IG / @falcao)

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En este dinero está avaluado Radamel Falcao García en el mercado

A la espera de saber si s va a retirar a final de año, Radamel Falcao está avaluado en el mercado en 25.000 euros, según el portal ‘Transfermarkt’. Su valor más alto fue en 2014 cuando jugaba en AS Mónaco y tasaron sus servicios en 60 millones de euros.

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