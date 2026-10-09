La ola de salidas que podría tener Atlético Nacional para el 2027

En Atlético Nacional se alistan para las posibles salidas de varios jugadores para la siguiente temporada, algunos estelares.

Atlético Nacional ya empieza a mirar lo que será la temporada 2027, pero antes de pensar en nuevos refuerzos deberá resolver varias situaciones dentro de su plantilla. Siete futbolistas terminan contrato en diciembre y, si no llegan a un acuerdo para renovar, el club podría afrontar una importante cantidad de salidas.

Los jugadores que tienen vínculo hasta el 31 de diciembre de 2026 son Cristian Arango, Nicolás Rodríguez, Andrés Reyes, Marlos Moreno, Samuel Velásquez, Yeicar Perlaza y Milton Casco. Todos aparecen entre los posibles nombres que podrían dejar el equipo verdolaga al finalizar la temporada, dependiendo de las decisiones que tomen la dirigencia y cada futbolista.

Entre ellos hay nombres importantes para el plantel. Arango, Casco y Velásquez son jugadores que tienen una gran cantidad de minutos esta temporada. Casco por su parte está en planes de Nacional de Uruguay.

Atlético Nacional todavía tiene tiempo para negociar y seguramente intentará resolver algunos casos antes de que termine el año. A esta lista se puede agregar Juan Manuel Rengifo, que tendría ofertas de Europa y Brasil en lo que sería una venta millonaria.

En cuanto a posibles incorporaciones, uno de los nombres que ha sonado como opción para Atlético Nacional es Stefan Medina. El defensor aparece entre los jugadores relacionados con el club para 2027, ambas partes ven con buenos ojos su regreso.

Los refuerzos de Atlético Nacional para la segunda Liga BetPlay 2026

Lucas González (director técnico), Yeicar Perlaza, Franco Armani, Kevin Parra, Luis Marquínez, Andrés Reyes, Ian Poveda y Elías Cabrera son los nuevos nombres con los que Atlético Nacional arrancará el segundo semestre.

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Juan Manuel Rengifo – Atlético Nacional

En resumen