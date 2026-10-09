La fortuna que cobraría Millonarios por las salidas de Rodrigo Ureña y Leonai Souza

Millonarios podría perder a Leonai Souza y Rodrigo Ureña ante el interés del Universitario de Perú de Fabián Bustos pero ¿cuánto ganarían?

Universitario de Deportes ya empieza a planificar su plantilla para 2027 y Fabián Bustos tendría en carpeta a dos jugadores de Millonarios que conoce bien: Rodrigo Ureña y Leonai Souza. El entrenador argentino ya los dirigió y buscaría reunirlos nuevamente en Perú, aunque sus incorporaciones no representarían una gran inversión para el club.

Leonai Souza podría llegar como agente libre, por lo que Millonarios no recibiría dinero por su salida si termina su contrato en diciembre. Rodrigo Ureña, en cambio, dejaría cerca de 600.000 dólares si se concreta su traspaso a Universitario, una cifra que permitiría al equipo colombiano ingresar dinero por el mediocampista chileno.

La situación de Ureña es particular porque tiene contrato con Millonarios hasta diciembre de 2027. Por eso, Universitario no podría incorporarlo libremente sin un acuerdo con el club colombiano, que tendría la última palabra sobre su salida. Bustos ya había intentado llevarlo a su equipo para diciembre de 2025 y ahora volvería a insistir en su fichaje.

En el caso de Souza, el vínculo con Bustos viene de antes. El técnico argentino fue quien lo llevó a Millonarios y también lo dirigió durante su etapa en Barcelona SC de Ecuador en 2024. Sumado a que es agente libre solo dependerá del salario.

Mientras tanto, Millonarios ya piensa en los refuerzos que necesita para 2027. La prioridad estaría en incorporar un defensor central, un volante y un lateral, pero una eventual salida de Ureña obligaría a la dirigencia a buscar también un reemplazo para el mediocampo.

Las posibles salidas de Millonarios para el 2027

Los futbolistas que terminarían su vínculo con Millonarios son Sergio Mosquera, Danovis Banguero, Leonai Souza, David Macalister Silva, Carlos Daniel Quintero, Jhonny Angulo y Rodrigo Contreras. Los siete deberán definir su futuro en las próximas semanas mientras Millonarios comienza a planificar la siguiente temporada.

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La fortuna que cobraría Millonarios por las salidas de Rodrigo Ureña y Leonai Souza

Millonarios – Leonai Souza.

En resumen

Millonarios proyecta recibir una importante suma económica ante las eventuales transferencias de Rodrigo Ureña y Leonai Souza en esta temporada 2026.

ante las eventuales transferencias de Rodrigo Ureña y Leonai Souza en esta temporada 2026. La cotización de ambos mediocampistas representa un activo clave para las arcas de la institución embajadora dentro del mercado de pases.

para las arcas de la institución embajadora dentro del mercado de pases. Las posibles salidas generan expectativa en la afición albiazul, atenta a la reestructuración del plantel y la reinversión de estos fondos para la llegada de nuevos refuerzos.