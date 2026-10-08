DT del Manchester United pidió a un jugador colombiano para el primer equipo

El Manchester United podría tener a otro jugador colombiano en su primer equipo para la siguiente temporada por pedido del DT.

La próxima temporada podríamos ver a un jugador de la Selección Colombia dando el salto al primer equipo del Manchester United. El DT Michael Carrick quedó impresionado por un jugador de las inferiores de la selección.

Se trata de Cristian Orozco, volante colombiano de apenas 18 años que hace poco comenzó a jugar en las categorías inferiores de los ‘Red Devils’. El mediocampista llegó desde Colombia y poco a poco empieza a adaptarse al fútbol inglés, mientras el club sigue de cerca su evolución.

Sus primeras actuaciones ya generaron buenas sensaciones. Michael Carrick, entrenador del Manchester United, quedó impresionado con la energía que ha mostrado Orozco durante los entrenamientos y no descarta acercarlo al primer equipo en el corto plazo.

Manchester United apostó por el colombiano hace apenas unos meses y pagó alrededor de un millón de dólares al Fortaleza CIEF, club de la Liga BetPlay, en un mercado que tuvo interesados por él en otros países.

En Inglaterra incluso comienzan a encontrarle similitudes con Moisés Caicedo, especialmente por su fortaleza en los duelos, capacidad para jugar el balón y equilibrio en el mediocampo.

La experiencia de Cristian Orozco en la Selección de Colombia

La Selección de Colombia lo tiene en cuenta a Cristian Orozco a la categoría sub 18 de la ‘Tri’, pero esperan que en este proceso de Eliminatorias sea llamado a la selección mayor.

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Cristian Orozco – Manchester United. Foto. ManUtd.

En resumen