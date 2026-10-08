¡Urgente! Este sería el canal para ver la Liga BetPlay en la temporada 2027: ¿se retira WIN?

Más detalles sobre el canal para ver la Liga BetPlay en la temporada 2027.

El fútbol colombiano sigue viviendo horas de mucha incertidumbre de cara a la temporada 2027. Los derechos de televisión se están negociando, y de momento hay una oferta de 90 millones por transmitir la Liga BetPlay en 2027. A la espera de lo que pueda hacer WIN Sports.

La gran duda para los derechos de televisión del fútbol colombiano es si WIN Sports podrá igualar la oferta de 90 millones que puso Mauricio Correa y Grupo Atlántida. Y ahora vienen más detalles sobre si pasará o no esta contraoferta del canal dueño del fútbol colombiano en los últimos años.

¿Qué canal pasará el fútbol colombiano hasta este momento?

WIN Sports no ha igualado la oferta, y de acuerdo al análisis de Alejandro Pino Calad, Director de Publimetro, el canal no tendría la intención de igualar esta oferta. Por eso en los últimos días también se ha puesto a promocionar en su parrilla la llegada de fútbol internacional. Por lo cual, el fútbol colombiano no tiene canal definido para la temporada 2027, solo una oferta aceptada.

Junior fue el campeón de la Liga BetPlay en los dos últimos torneos. (Foto: El Espectador)

Por otro lado, Pipe Sierra revela que WIN todavía está analizando y trabajando con el equipo en conseguir nuevos auspiciantes para igualar una oferta de 90 millones que aceptó la DIMAYOR. Los clubes optaron por irse por esta nueva propuesta que viene dejando dudas.

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay

Mientras tanto, la Liga BetPlay está que arde en la tabla de posiciones. Los dos equipos de Cali están peleando en los primeros lugares, América de Cali es puntero con 27 puntos, mientras que Deportivo Cali se ubica en el segundo lugar con 24 unidades.

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