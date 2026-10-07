No convencieron a Néstor Lorenzo y estos jugadores no volverían a jugar con la Selección Colombia en noviembre

Lorenzo descartaría a estos jugadores en la Selección Colombia, para los amistosos de la fecha FIFA de noviembre.

La Selección Colombia se quedó lejos de convencer a los hinchas en esta fecha FIFA, después de 1 empate, 1 derrota y 1 victoria. El equipo de Néstor Lorenzo también sufrirá algunos cambios para jugar en la siguiente fecha de noviembre y algunos jugadores se quedarían fuera.

Los descartes que tendría Néstor Lorenzo

En esta misma convocatoria Néstor Lorenzo ya demostró muy poca confianza en jugadores puntuales como Óscar Perea y Roger Caicedo. Los dos futbolistas no jugaron un solo minuto con el DT en los 3 amistosos. No fueron tomados en cuenta y es probable que no vuelvan para noviembre.

Por otro lado, hay casos como el de Edier Ocampo que apenas y tuvo minutos y es probable que se quede fuera en el siguiente llamado. Otro jugador muy cuestionado en los últimos días fue Álvaro Angulo por su bajo nivel, aunque jugó más fue de los que menos convenció a Lorenzo, que lo cambió en todos los partidos.

Lorenzo descartaría a algunos jugadores en Colombia. (Foto: GettyImages)

Se espera que para noviembre también vuelvan al equipo tricolor jugadores como Luis Díaz o el mismo Jefferson Lerma. Jugadores con los que ‘La Sele’ podría dar un salto de calidad y mejorar su nivel para los siguientes encuentros amistosos.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia?

La Selección Colombia volverá a jugar en el mes de noviembre. Todavía no se confirma con exactitud los días y horarios para jugar dichos encuentros amistosos para el equipo tricolor.

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