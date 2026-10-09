Grave denuncia: Revelan que hasta cinco clubes de LigaPro están envueltos en amaños de partidos

En el cierre de la LigaPro, revelan que son hasta cinco clubes los que estarían envueltos en amaños de partidos dentro del fútbol ecuatoriano.

Una denuncia encendió las alarmas en el fútbol ecuatoriano ante la posibilidad de que varios partidos de la LigaPro Serie B hayan sido manipulados durante esta temporada. La información apunta a cinco clubes y menciona la existencia de grabaciones de audio que podrían formar parte de las pruebas del caso.

Los equipos mencionados son 22 de Julio, Cumbayá FC, Gualaceo SC, Cuenca Juniors y Vinotinto FC, todos participantes de la Serie B. Las acusaciones fueron difundidas por el periodista Anthony Rivers, quien señaló a estas instituciones por supuestas irregularidades.

Según la denuncia, serían más de diez los partidos que estarían bajo sospecha y existirían audios relacionados con los presuntos amaños. De confirmarse, el caso tendría un impacto importante en la credibilidad del campeonato y volvería a poner en discusión los controles sobre las apuestas deportivas.

La LigaPro confirmó el 8 de octubre que abrió una investigación formal por posibles irregularidades en partidos de la Serie B de 2026. La Dirección de Integridad detectó patrones de juego atípicos y comportamientos inusuales, aunque el organismo no detalló públicamente todos los encuentros bajo revisión.

Por ahora, no existe una resolución oficial que determine responsabilidades de los clubes señalados. Las posibles sanciones dependerán de los resultados de la investigación y de las pruebas que se logren demostrar. Los equipos tampoco se han pronunciado.

La sanción por este tipo amaño de partidos

En 2023 Libertad de Loja estuvo involucrado en un escándalo similar, porque el mismo club reveló que jugadores habían aceptado ofertas para “venderse” en partidos del fútbol ecuatoriano. La LigaPro respondió sancionando al club con puntos menos para el comienzo del torneo 2024. Los jugadores también fueron castigados.

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En resumen