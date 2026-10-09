Hernán Darío Gómez fue abucheado en El Salvador y confirmaron dónde dirigirá en el 2027

Hernán Darío Gómez confirmó dónde seguirá dirigiendo de cara a la siguiente temporada tras rumores y derrotas en El Salvador.

La última derrota de El Salvador dejó en duda la continuidad de Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez en el banquillo. Los resultados recientes y el complicado momento de la selección centroamericana hacían pensar en una posible salida del entrenador colombiano, pero finalmente se tomó una decisión sobre su futuro.

‘Bolillo’ Gómez seguirá al frente de El Salvador, pese a los cuestionamientos por los últimos resultados. La Federación Salvadoreña de Fútbol decidió mantener al técnico antioqueño en su cargo, en una determinación que sorprendió después de la caída del equipo en la Liga de Naciones de la Concacaf.

La decisión fue anunciada mediante un comunicado del Comité Ejecutivo de la Federación. “El profesor Hernán Darío Gómez ha sido ratificado en su cargo como seleccionador mayor nacional”, señaló el organismo, que también confirmó que el entrenador comenzará a preparar los próximos partidos del equipo.

La continuidad llega después de una serie de resultados difíciles para El Salvador. La selección perdió 6-0 ante Guatemala, cayó 2-0 frente a Jamaica y empató contra Martinica después de comenzar ganando. Estos resultados terminaron complicando su situación en la Liga de Naciones y provocaron dudas sobre el proceso del colombiano.

Ahora, Gómez tendrá el desafío de cambiar la imagen del equipo en el Play-In de la Liga de Naciones, donde El Salvador enfrentará a Saint Martín en noviembre. El entrenador había manifestado su deseo de continuar, aunque dejó la decisión en manos de la Federación

El club que estaba pendiente de la situación de Hernán ‘Bolillo’ Gómez

Hernán ‘Bolillo’ Gómez sonó como candidato para ser nuevo entrenador de Liga de Quito de Ecuador cuando estos se encontraban buscando nuevo director técnico.

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Hernán Darío Gómez – Selección Colombia.

En resumen