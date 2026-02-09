Fabián Bustos debutó con Millonarios y le apuntó a Alberto Gamero tras el 0-0 ante Deportivo Cali

La era de Fabián Bustos en Millonarios puso primera marcha con un empate ante Deportivo Cali por la quinta fecha de la Liga Colombia I-2026, y a la hora de analizar la igualdad sin goles, el técnico argentino sorprendió con un mensaje que le apuntó a Alberto Gamero.

En la previa al partido en el estadio Palmaseca, Bustos había elogiado a Gamero diciendo que “hablar del profe Gamero es hablar de una persona que lo vi muchísimo, que consiguió muchísimos resultados. Me encantaba ese equipo de Millonarios que jugaba muy bien y que llegó a muchas etapas definitorias. Creo que fue injusto no haber tenido más títulos”. Sin embargo, a la hora de defender a su equipo, el nuevo DT de ‘Millos’ dejó la cordialidad a un lado.

Millonarios empató 0-0 ante Deportivo Cali en un partido en el que registró 9 tiros totales, con tan solo uno a puerta. En cambio, los dirigidos por Alberto Gamero tuvieron cuatro tiros al arco y estuvieron más cerca de quedarse con la victoria. ¿Así lo vio Fabián Bustos? No, nada que ver…

El mensaje de Fabián Bustos que le apuntó a Alberto Gamero tras el 0-0 entre Millos y Cali

“Siento que, más allá de las pocas sesiones de entrenamientos, el equipo entendió la idea; faltó a lo mejor más fluidez y tomar más decisiones de abrir en la cancha, de ser más profundos por afuera porque dentro del área estábamos mano a mano. Perdimos muchas pelotas cuando nosotros recuperamos en bloque bajo en la mitad de la cancha, en nuestro campo, y nos la jugábamos bien porque ellos son un equipo ofensivo que juega, por lo general, mano a mano (…) Las situaciones más claras las tuvimos nosotros, creo. No muchas, es verdad. En el primer tiempo me parece que tuvimos dos muy claras; en el segundo tiempo, alguna aproximación no tan clara”, afirmó el DT de Millonarios y la respuesta de Gamero estaba a punto de llegar.

Gamero le respondió a Bustos por el empate contra Millonarios

Alberto Gamero vio otro partido y no dudó en responderle a Fabián Bustos diciendo que “hoy (8 de febrero) encontramos un equipo como Millonarios que uno no es que diga que vino a buscar el cero, pero sí priorizó la parte defensiva y nos costó a pesar del volumen de ataque ofensivo que tuvimos nosotros en el primer tiempo. Nos costó en el segundo; no fuimos claros a la hora de la elaboración con esos tres centrales y el cinco en el fondo (de Millos)”.

