¿Ya hizo gol? Benedetto volvió a jugar un partido amistoso con Barcelona SC y así le fue

Barcelona SC viene haciendo un importante trabajo de pretemporada apuntando al partido contra Argentinos Juniors por la Copa Libertadores. Para este encuentro, los hinchas esperan que Darío Benedetto, fichaje estelar, pueda estar a nivel y marque la diferencia.

El ‘Ídolo’ ya disputó amistosos en la ‘Noche Amarilla’ y también se midió al Inter Miami en el partido de la historia, no obstante, en ninguno de esos encuentros los goles fueron marcados por delanteros. Por eso los aficionados están expectantes a Benedetto.

El ‘Pipa’ jugó un nuevo amistoso con los colores de Barcelona SC, ahora fue ante Atlético FC, club relacionado con Atlético de Madrid en Ecuador que jugará en la Serie B en este 2026. Se jugaron 3 partidos de 30 minutos, Benedetto jugó los dos primeros y ambos quedaron 0 a 0.

El momento goleador del ‘Pipa’ ya era malo antes de llegar a Barcelona SC, ya que lleva más de 1 año, de hecho, acaba de cumplir los 2 años sin gritar gol. Su último tanto fue el 5 de febrero cuando aún defendía los colores de Boca Juniors. César Farías aún cree en él y por eso insistió en su fichaje.

Benedetto apunta a ser titular en Barcelona SC. (Foto: @BarcelonaSC)

Al final, el ‘Ídolo’ tampoco pudo ganar el amistoso, puesto que, el gol tercer encuentro acabó 1 a 1. Ahora se preparan para jugar la última ‘Noche Amarilla’ del mes en Quito. Este será el último partido de preparación antes de jugar en la Copa Libertadores.

El contrato de Benedetto con Barcelona SC

Darío Benedetto tiene contrato con Barcelona SC hasta finales de la temporada 2026. El argentino quería llegar al ‘Ídolo’ y volver a tener oportunidad en un equipo grande. Por lo cual, también hizo una importante reducción a su salario para este nuevo año.

