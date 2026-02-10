James Rodríguez mintió sobre Millonarios y Falcao tuvo que ver: La verdad que contó Carlos Antonio Vélez

Los hinchas de Millonarios se alcanzaron a ilusionar, pero… James Rodríguez fue presentado en Minnesota United FC y en la primera conferencia de prensa que dio habló sobre las supuestas ofertas que tuvo del fútbol de Colombia y el llamado de Radamel Falcao García. Según Carlos Antonio Vélez, el ’10’ no dijo la verdad…

Todo empezó cuando el periodista Julio Sánchez Cristo dijo que Millonarios le había hecho una oferta a James que cumplía todas las expectativas. Luego, Vélez informó que Radamel Falcao llamó a Rodríguez para que jugara en ‘Millos’, diciéndole que “hermano, venga y juegue, aquí hay una opción, pero tienes que jugar”.

Con esta información sobre la mesa, llegó la hora de escuchar a James Rodríguez: “Todo lo que salió, vamos a decirlo coloquialmente, fue todo chisme. A veces la prensa saca cosas que no son reales; así pasó en cuanto a lo de Millonarios y Junior. La gente que está al lado mío sabe cómo fue todo (…) Con Falcao hablé, pero no de esto. Él es un amigo, pero no hablamos sobre un posible traspaso“.

A pesar de que James desmintió la versión de que Radamel Falcao García lo llamó para decirle que jugara en Millonarios, Carlos Antonio Vélez se mantuvo firme en su posición y afirmó el 10 de febrero que “usted (James) dice que él (Falcao) no le dijo nada de Millonarios. A mí me han dicho que sí, pero bueno… Ya está, no pasa nada, pero tampoco podemos los periodistas quedar como chismosos”.

James Rodríguez y Radamel Falcao ya jugaron juntos en un dos equipos

Mientras sigue el misterio sobre si fue verdad que Falcao llamó a James´Rodríguez para que jugara en Millonarios, lo cierto es que ya compartieron equipo. En FC Porto jugaron en la temporada 2010-11 con 18 goles para ‘El Tigre’ y 6 para el ’10’ cuando ambos estuvieron en cancha. Luego, se volvieron a juntar en AS Mónaco durante una temporada y allí se reportaron con nueve anotaciones para Falcao y tres para James.

