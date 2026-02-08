Con menos impacto mediático que James Rodríguez o Luis Díaz, pero Luis Suárez también se está mandando una temporada de crack en el exterior y no sería descabellado soñar con verlo de regreso al país. El propio delantero del Sporting de Lisboa eligió dónde jugar en Colombia.

“Siempre he dicho que desde pequeño iba al estadio a apoyar a Unión, iba con mi abuelo Victor, pero no sé qué deparará a futuro, no le cierro la puerta a ningún equipo. Me gusta mucho Unión, lo dije siempre, pero cuando estaba en la ‘B’ y Junior juega con diferentes equipos o competencias, ya sea Libertadores o Sudamericana, le hago apoyo porque hay que tener sentido de pertenencia por lo nuestro, somos costeños y ya está”, dijo en Win Sports.

Así el crack colombiano pone a Unión Magdalena y Junior de Barranquilla como sus posibles destinos para regresar al país. Claro que con apenas 28 años de edad, probablemente tengamos que esperar una década para ver aquello.

Mientras tanto Luis Suárez sigue destacando en Portugal para ganarse un lugar entre los delanteros convocados por Néstor Lorenzo para el Mundial 2026 con la Selección Colombia.

Suárez debutó en Itagué Leones de la segunda división de Colombia, luego de eso pasó por varios equipos de la segunda de España hasta llegar a Francia con el O. de Marsella y luego Almería antes de Portugal.

Las estadísticas de Luis Suárez en Sporting de Lisboa

Luis Suárez lleva 25 goles y 5 asistencias en 34 partidos en la presente temporada, siendo de los más destacados en el extranjero.

Luis Suárez también es convocado a la Selección de Colombia. Foto: Getty.

