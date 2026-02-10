Jhon Arias protagonizó una importante novela de mercado con el fichaje por Palmeiras tras su gran pasado en Brasil con Fluminense. El colombiano llega en medio de las dudas y su propio DT, Abel Ferreira, no dudó en meterle más presión aún.

En rueda de prensa, el entrenador campeón de la Copa Libertadores, reconoció que ahora mismo Arias es un “refuerzo de la presidenta”. Pero eso no quiere decir que él no lo pidiera o que no le guste, sino que el aún no lo considera un refuerzo para este Palmeiras.

El DT Abel Ferreira reveló que él solo considera a los jugadores como “refuerzos” cuando juegan adentro de la cancha. Solo es ahí cuando estos suman para él. Ferreira podría hacer debutar a Jhon Arias en los siguientes partidos. La idea es que el colombiano vuelva a adaptarse al Brasileirao pronto.

Arias decidió volver a jugar en Palmeiras y estar en Brasil en esta temporada pensando en el Mundial de 2026. El delantero colombiano se fue a Europa tras el Mundial de Clubes y al final se quedó muy lejos de ese rendimiento que mostró en su mejor faceta, por eso salió.

Se espera que Jhon Arias vuelva a ser importante en este semestre para que llegue con las mejores sensaciones al Mundial de 2026. Asimismo, Palmeiras apuesta por el colombiano para recuperar la hegemonía en Brasil, que la perdió a manos de Flamengo.

El sueldo de Jhon Arias en Palmeiras

Arias tiene en Palmeiras un salario mensual de 475.000 dólares. El colombiano es uno de los mejores pagados de su nuevo equipo. En Europa estaba ganando menos, pero el ex jugador de Fluminense había resignado estos números para cumplir su sueño en la Premier League.

