El entrenador de Liverpool y las nuevas palabras sobre Luis Díaz que nadie esperaba escuchar

Mientras unos ríen otros van llorando… Luis Díaz vive su mejor momento desde que llegó a Europa en 2019 y la premisa que Liverpool se equivocó al venderlo tiene millones de seguidores. Parece casi imposible defender esta decisión, pero el técnico Arne Slot apareció con las palabras que nadie esperaba escuchar.

Con los tres goles que marcó ‘Lucho’ Díaz en la victoria de Bayern Múnich por 5-1 ante Hoffenheim, el extremo de la Selección Colombia llegó a 32 participaciones de gol (18 goles y 14 asistencias) en 30 partidos. Esta intratable y en Liverpool dicen a grito herido que lo extrañan. ¿O no?

Liverpool no la pasa nada bien sin Luis Díaz. Perdió el título de la Community Shield, es sexto en la tabla de posiciones de la Premier League y se llegó a instalar la narrativa que ya estaban pensando en sacar al entrenador Arne Slot. Ahora, la polémica estuvo a cargo del DT neerlandés y una polémica confesión sobre ‘Lucho’.

Las nuevas palabras de Slot sobre Luis Díaz que nadie esperaba escuchar

Arne Slot habló sobre Luis Diaz. (Foto: Getty Images)

“Siempre se echa de menos a buenos futbolistas. Fue muy importante para nosotros la temporada pasada, pero no fue el único. Hubo otros jugadores que influyeron en nuestros resultados. Pero creo que también los hemos reemplazado con muy buenos jugadores (..) Luis Díaz es otro ejemplo de cómo se gestiona este club. Si este club recibe una oferta así por un jugador de 28 años, entonces, al basarse en la sostenibilidad, opta por vender a un jugador, y somos una excepción en la Premier League, especialmente en la cima, en ese aspecto. Pero por eso también es tan positivo que podamos lograr lo que hemos logrado en los últimos años con ese modelo. Pero lo está haciendo muy bien en el Bayern y eso no me sorprende“, confesó el entrenador de Liverpool.

ver también Vincent Kompany le deja claro a Cristiano Ronaldo qué pasará con Luis Díaz en el Mundial

Arne Slot no estuvo de acuerdo con la salida de Luis Díaz de Liverpool

Según la cuenta de X ‘indykaila News’, que cuenta con más de 700 mil seguidores, Arne Slot se opuso a que Liverpool FC le vendiera a Bayern Múnich los derechos deportivos de Luis Díaz. El portal ‘Caught Offside’ le atribuye a Richard Hughes, director deportivo del equipo inglés, le responsabilidad de dar el visto bueno para la salida del jugador colombiano.

Publicidad

Publicidad

Encuesta¿Cuántos goles marcó Luis Díaz en los primeros 30 partidos con Bayern Múnich? ¿Cuántos goles marcó Luis Díaz en los primeros 30 partidos con Bayern Múnich? Ya votaron 0 personas

Datos clave