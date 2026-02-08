James Rodríguez no dudó y le puso un nuevo apodo a Luis Díaz por los tres goles con Bayern Múnich

Fue un partido tan espectacular que hasta el capitán de la Selección Colombia reaccionó. Luis Díaz marcó tres goles, le cometieron dos penaltis y James Rodríguez no dudó… El ’10’ le puso un nuevo apodo a ‘Lucho’ tras el partidazo que tuvo el extremo en la victoria de Bayern Múnich ante Hoffenheim.

El gran partido de Luis Díaz empezó con dos penaltis que no solo Harry Kane transformó en goles. Hoffenheim se quedó con diez jugadores porque no podían parar a ‘Lucho’ y Kevin Akpofuma fue expulsado al minuto 20 del primer tiempo por impedir que el colombiano anotara cuando estaba solo frente al arquero Oliver Baumann.

Con dos penaltis generados, Luis Díaz estuvo lejos de conformarse y terminó marcando uno, dos y tres goles para sentenciar la victoria de Bayern Múnich por 5-1 ante Hoffenheim. El extremo jugó tan bien que James Rodríguez le puso un apodo que le llegaron a poner a una leyenda de la talla de Ronaldo Luís Nazário de Lima.

El nuevo apodo que James le puso a Luis Díaz por los 3 goles con Bayern Múnich

James reaccionó al partidazo de Díaz ante Hoffenheim. (Foto: Getty Images)

Luego de marcar tres goles en la victoria de Bayern Múnich por 5-1 ante Hoffenheim, ‘Lucho’ Díaz celebró la gran actuación que tuvo con una publicación en Instagram que tuvo 7 fotografías y el mensaje en inglés “noche mágica“. Ahí apareció James Rodríguez con un nuevo apodo para el extremo colombiano: “Fenómeno”.

Apodo de James a Luis Díaz. (Foto: Instagram / @luisdiaz19_)

Esto dijo el técnico de Hoffenheim tras los tres goles de Luis Díaz

“Antes del partido dije: si mi equipo muestra lo que sabemos hacer, si confiamos en nosotros mismos, incluso aquí, ante este público y contra este gran equipo, entonces estaré satisfecho después del partido, independientemente del resultado. He visto a mi equipo hacer un buen partido en todos los aspectos que podíamos controlar“, sostuvo Christian Ilzer, técnico de Hoffenheim, después de sufrir tres anotaciones de Luis Díaz en la fecha 21 de la Bundesliga.

En síntesis