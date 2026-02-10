Es tendencia:
Jordy Caicedo

Jordy Caicedo es goleador en Argentina y tiene nuevo valor de mercado

El delantero ecuatoriano Jordy Caicedo sigue brillando en Huracán de Argentina y rápidamente subió su cotización.

Por Gustavo Dávila

Jordy Caicedo tiene nuevo valor de mercado tras romperla en Huracán Foto: Huracán
Jordy Caicedo vive una segunda etapa de apogeo, y es que el ecuatoriano lleva cuatro goles en cuatro partidos y es goleador de Huracán y de Argentina, como era de esperarse, esto también impacta en su valor de mercado.

El delantero ecuatoriano ahora está cotizado en 1 millón de dólares según el portal TransferMrkt. Esta cifra está en coherencia con la opción de compra que el Atlas de México le puso.

Jordy Caicedo se encuentra a préstamo en el ‘Globo’ por una temporada y si deciden comprarlo, su precio es de 1.1 millón de dólares por el 80% del pase. Lo más probable es que Huracán lo compre si continúa su buena racha.

La decisión de Huracán de pagar esa fortuna por el hasta hace poco delantero de la Selección de Ecuador podría ser una inversión a futuro. Hinchas de grandes de Argentina ya piden a Caicedo para el 2027, por lo que podrían comprarlo para luego venderlo.

Caicedo viene de unas temporadas sin continuidad ni goles en clubes como Atlas y Tigres de México y en Sporting Gijón de la segunda división de España, y ahora tiene cuatro goles en cuatro partidos.

Los delanteros que convocó Beccacece a la Selección de Ecuador

Sebastián Beccacece convocó a la Selección de Ecuador a jugadores como Leonardo Campana, Enner Valencia, Jeremy Arévalo y Kevin Rodríguez. Actualmente, los 4 delanteros llevan un comienzo muy “malo” de 2026 con pocos minutos algunos, sin goles otros, y sin competencia oficial para Leonardo Campana.

¡Última hora! Barcelona, con riesgo de perder la categoría para el 2026

¿Debe ser convocado Jordy Caicedo a la Selección de Ecuador?

En resumen

  • Jordy Caicedo registra cuatro goles en cuatro partidos con Huracán en el fútbol de Argentina.
  • El portal TransferMrkt cotiza el valor de mercado de Jordy Caicedo en 1 millón de dólares.
  • Huracán posee una opción de compra de 1.1 millones de dólares por el pase del delantero.
gustavo dávila
Gustavo Dávila
