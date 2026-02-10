Es tendencia:
Emelec

Brilló en la LigaPro y se convierte en el primer fichaje de Vicente Sánchez en Emelec

Vicente Sánchez llegó al cargo y Emelec concretó esta negociación para el DT.

Por Jose Cedeño Mendoza

Vicente Sánchez hizo este fichaje en Emelec

La presencia de Vicente Sánchez ya está moviendo importantes hilos en Emelec, con varias salidas, y también con nuevos fichajes que se han concretado. El club azul ahora mismo está muy activo en el mercado de pases contratando a diferentes jugadores.

El nuevo fichaje de Emelec con Vicente Sánchez como DT que se acaba de concretar es el de Ángelo Mina. El jugador que pasó por Aucas llega como uno de los mejores jugadores ecuatorianos de la LigaPro y a más de uno terminó sorprendiendo su llegada.

Ángelo Mina ya llegó a Guayaquil y está a pocas horas de ser anunciado como nuevo fichaje de Emelec. El jugador debe cumplir con los chequeos médicos y todo se aprobaría en las siguientes horas. Asimismo, el futbolista dejó palabras muy alentadoras en su llegada:

“Es un sueño. Emelec tiene la hinchada más grande del país. Vengo a dejarlo todo en la cancha y a defenderlo a muerte“, comentó el futbolista ecuatoriano en el aeropuerto. La hinchada azul está completamente emocionada con estos fichajes para 2026.

Vicente Sánchez sigue sumando activos para una plantilla que pasó de ser una de las más limitadas y “pobres” del campeonato a ser una de las que promete competir por los primeros lugares del campeonato. Aún faltarían nuevas negociaciones para delanteros.

Los números de Ángelo Mina en 2025

En el 2025 con la camiseta de Aucas jugó un total de 38 partidos entre todas las competencias. Marcó 2 goles y dio 1 asistencia. Sumó en cancha 2.644 minutos. El jugador es muy “polifuncional”, puesto que, en 2025 jugó en diferentes posiciones incluso hasta delantero.

El valor de mercado de Ángelo Mina

Actualmente, Mina tiene un valor de mercado de 1 millón de dólares, de acuerdo a Transfermarkt. No obstante, es poco probable que el ‘Bombillo’ haya pagado esta cifra por el jugador y más pasaría por un acuerdo entre el club Aucas y el futbolista para su salida.

En síntesis:

  • Vicente Sánchez concreta el fichaje de Ángelo Mina para la plantilla de Emelec 2026.
  • Ángelo Mina disputó 38 partidos con Aucas en 2025, sumando 2.644 minutos en cancha.
  • El valor de mercado de Mina es de 1 millón de dólares según Transfermarkt.
jose cedeño mendoza
Jose Cedeño Mendoza
¡Última hora! Miller Bolaños y Emelec tomaron una decisión para la temporada 2026
