Con Campana descartado: Los dos delanteros extranjeros que Emelec quiere fichar

Emelec sigue activo en el mercado de fichajes con el objetivo de reforzar el ataque en medio de una temporada complicada. El club ahora mismo solo tendría a Jaime Ayoví para el comienzo de la LigaPro, de ahí que, esté buscando a un nuevo goleador.

Sonó Leonardo Campana, pero el jugador ecuatoriano está totalmente descartado para el ‘Bombillo’. Por lo cual, ahora mismo el club azul está trabajando en la posibilidad de fichar a dos jugadores extranjeros. Para tener a su nuevo goleador.

Los dos delanteros extranjeros que suenan muy cerca para llegar a Emelec son Luis Amarilla y Luca Klimowicz, siendo el argentino el que más cerca está de llegar al club y con el que solo se afinan detalles. ‘Klimo’ estaría por ser anunciado como nuevo fichaje en estos días.

Por otro lado, la posibilidad de fichar a Luis Amarilla aparece más distante. El paraguayo “escaparía” de la realidad económica del club y por eso asoma como una chance más distante de nuevo delantero. El futbolista dejó un gran rendimiento con Liga de Quito en la LigaPro.

Luis Amarilla es una de las opciones que maneja Emelec. (Foto: GettyImages)

Al club le sobran opciones en la LigaPro y en el extranjero, sin embargo, la directiva se quiere mover de “a poco” en esta contratación para la temporada. El club viene haciendo un mercado de fichajes muy sorprendente para la realidad que atravesaba.

Publicidad

Publicidad

Los fichajes de Emelec para la temporada 2026

ver también Vicente Sánchez pasa la escoba y estos jugadores dejarán Emelec

Para la siguiente temporada, Emelec ya confirmó como sus nuevos jugadores a Estalin Segura, Víctor Griffith, Gonzalo Napoli, Ariel Mina, Ángelo Mina, Mathias Carabalí, y Aníbal Leguizamón. En las siguientes horas se acordaría la llegada de dos jugadores argentinos como Ignacio Guerrico y Luca Klimowicz.

Las salidas de Emelec para 2026

Son varios los jugadores que Emelec ha dejado salir para la temporada 2026, el club suma más de 10 salidas con nombres como Facundo Castelli, Maicon Solis, Diogo Bagüí, Alexander González, Alfonso Barco, Justin Cuero, entre otros jugadores.

Encuesta¿Qué delantero debería fichar Emelec? ¿Qué delantero debería fichar Emelec? Ya votaron 0 personas

Publicidad

Publicidad

En síntesis: