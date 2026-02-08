Radamel Falcao recibió una oferta para regresar a Europa

Radamel Falcao disfruta de su segundo ciclo en dos años con Millonarios de Colombia pero ahora revelan que el delantero colombiano tuvo opciones para volver a Europa. Un equipo negoció durante varias semanas con el ‘Tigre’ para regresarlo a una liga importante.

Diario Récord de Portugal señala que el Estrela Da Amadora de la primera división de Portugal intentó negociar a Falcao. El presidente del club Paulo Lopo se apersonó de las conversaciones.

Falcao pudo regresar a una liga dónde brilló, cuando defendía la camiseta del FC Porto, uno de los más grandes del país. A sus 39 años de edad sin embargo decidió regresar a Colombia.

De esta forma parece que el último equipo europeo en el que jugó Falcao fue el Rayo Vallecano de España. Falcao disputará este año el que posiblemente sea su última temporada como profesional.

Falcao sí estuvo dispuesto a llegar al Estrela, sin embargo la directiva le ofrecía un contrato de menor duración a lo que el jugador quería, lo que determinó en que el fichaje no se diera.

Los números de Falcao en su paso por Millonarios

En 1 año vistiendo los colores de Millonarios, Radamel Falcao jugó un total de 29 partidos entre todas las competencias. El goleador registró 11 goles y no dio asistencias. No pudo ser campeón con su equipo y esa sería una cuota pendiente para el ex capitán de la Selección Colombia.

Publicidad

Publicidad

ver también Las declaraciones de James Rodríguez que impactarán a los hinchas de Millonarios

Radamel Falcao – FC Oporto.

Encuesta¿Debió Falcao ir a Europa? ¿Debió Falcao ir a Europa? Ya votaron 0 personas

En resumen

Radamel Falcao rechazó una oferta del Estrela da Amadora de la primera división de Portugal debido a la corta duración del contrato propuesto.

El delantero, a sus 39 años, optó por regresar a Millonarios para disputar su temporada de retiro denominada “The Last Dance”.

Durante su ciclo 2024-2025 con el club bogotano, el “Tigre” registró 11 goles en 29 partidos oficiales.

Publicidad