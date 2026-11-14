El jugador de Millonarios que Fabián Bustos se podría llevar para su Universitario en 2027.

Fabián Bustos se fue de Millonarios en una decisión sorpresiva en este 2026, por lo cual, el entrenador sabe muy bien de la calidad que hay en esta plantilla, donde él contribuyó con varios fichajes. Por lo cual, ahora se reporta que se quiere llevar a otro jugador para su Universitario.

El jugador de Millonarios que Fabián Bustos estaría buscando para su Universitario de Deportes es Javier Burrai. El arquero argentino parece que no estará seguro en el equipo ‘Embajador’ para 2027, porque no deja de sonar para diferentes equipos.

Bustos ya ha trabajado con Javier Burrai en dos diferentes equipos. Primero lo tuvo en Barcelona SC en Ecuador, donde fueron campeones y estuvieron juntos por mucho más tiempo. Y también coincidieron en Millonarios por un breve tiempo en el segundo semestre.

Otro equipo con el que se viene relacionando a Javier Burrai es Emelec en Ecuador, sin embargo, ese fichaje es casi imposible por diferentes aspectos. El pasado del jugador en Barcelona SC y el momento económico del club azul, entre los principales aspectos.

Burrai es titular en Millonarios. (Foto: @MillosFCOficial)

Millonarios exploraría la opción de una posible salida de Javier Burrai para la siguiente temporada, siempre y cuando el club pueda encontrar un reemplazo a tiempo y a la altura. El portero argentino/ecuatoriano también se ganó el espacio en el once titular.

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Los números de Javier Burrai en esta temporada con Millonarios

En esta temporada con Millonarios, Javier Burrai ha jugado un total de 20 partidos entre todas las competencias. Le han marcado 17 goles y dejó su arco en 0 en un total de 7 partidos. Lleva en cancha más de 700 minutos y es un claro titular para el club.

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