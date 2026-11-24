El nuevo jugador de Millonarios que se metió en planes de Fabián Bustos para la temporada 2027.

Fabián Bustos sigue interesado en fichar a jugadores de Millonarios para la siguiente temporada. Ya se reveló que su Universitario estaba siguiendo el contrato de Javier Burrai, pero ahora suena un nuevo futbolista que podría llegar al club.

Según la revelación de Mauricio Loret, Universitario ahora estaría interesado en el fichaje de Rodrigo Ureña. El club peruano estaría muy interesado en su contratación, puesto que, ve con buenos ojos su regreso para mejorar nuevamente su mediocampo.

Sin embargo, hay varias complicaciones para este fichaje. Se detalla que Ureña tiene contrato con Millonarios hasta la temporada 2027, además, el tema del salario es algo a tomar en cuenta. En Perú le ofrecerían un poco menos de lo que gana en Colombia.

Ureña vuelve a ser objetivo de Universitario por Fabián Bustos. El ‘Toro’ lo dirigió en Perú y se lo volvió a encontrar en Colombia, por lo cual, el DT quiere su fichaje y la directiva quiere cumplirle a su entrenador. Podrían darse novedades en las siguientes semanas.

Ureña ya pasó por Universitario de Deportes. (Foto: GettyImages)

Bustos no se fue en el mejor de los planes con la directiva de Millonarios, puesto que, el directorio lo cambió de manera sorpresiva cuando todavía había mucho por recorrer en el campeonato. No obstante, su relación con los jugadores fue buena y por eso es que el DT ve con buenos ojos fichar en el equipo ‘Embajador’.

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¿Hasta cuándo tiene contrato Ureña con Millonarios y cuál es su cláusula de rescisión?

Rodrigo Ureña tiene contrato con Millonarios hasta la temporada 2027. El volante chileno también tiene una cláusula de salida de casi 600 mil dólares, por lo cual, lo más probable es que se pueda trabajar en una negociación entre clubes, si el jugador da luz verde a su traspaso.

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