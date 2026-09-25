Fabián Bustos dejó Millonarios hace meses y ya tendría posible nuevo club ¿vuelve a la Liga BetPlay?

Fabián Bustos dejó Millonarios en medio de críticas y sorpresa y ahora el DT argentino ya tendría un nuevo club interesado.

Fabián Bustos continúa a la espera de definir su futuro desde que dejó Millonarios y su regreso a los banquillos podría estar cada vez más cerca. El entrenador argentino ya habría recibido una propuesta para volver a dirigir y tendría nuevamente una opción concreta para continuar su carrera.

El equipo interesado sería Universitario de Deportes, según reportes de la prensa peruana. El conjunto crema ya habría iniciado contactos con Bustos y las negociaciones estarían en marcha para intentar concretar su regreso de cara a la temporada 2027.

El interés de Universitario por el entrenador argentino no es nuevo, apenas se confirmó su salida de Millonarios, hace casi dos meses, ya habían aparecido rumores que vinculaban nuevamente a Bustos con el conjunto peruano, aunque en ese momento no existía una negociación avanzada.

Su salida de Millonarios también causó sorpresa entre los hinchas del equipo bogotano. Bustos dejó el cargo cuando el club se encontraba peleando en la parte alta de la tabla de posiciones. El mismo Bustos señaló que “la salida se dio porque a la directiva no le gustó como jugábamos”.

Bustos es un entrenador muy querido por los hinchas de Universitario después de haber conseguido el título nacional de Perú en 2024, ganando tanto el Torneo Apertura como el Clausura. También fue campeón dos veces en Ecuador con Delfín SC y Barcelona SC.

Las estadísticas de Fabián Bustos en Millonarios

Fabián Bustos dirigió un total de 32 partidos oficiales en Millonarios, registrando 16 victorias, 9 empates y 7 derrotas, lo que dejó un rendimiento cercano al 60%.

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Fabián Bustos, entrenador de Millonarios.

En resumen