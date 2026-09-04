Revelan la supuesta oferta que tenía Fabián Bustos mientras dirigía a Millonarios

Aseguran que Fabián Bustos comunicó a Millonarios que tenía una oferta y revelaron el supuesto club que quería al DT argentino.

Fabián Bustos dejó Millonarios con mucha sorpresa, mientras tanto siguen sonando novedades sobre los motivos detrás de su salida. Desde medios hablaban de que el argentino acercó una propuesta y eso generó su despido.

Según medios locales, Universitario de Deportes sería el club que contactó a Fabián Bustos para volver a contratarlo. El argentino contó que su salida no se iba a dar ya que no querían irse antes del cierre del año.

Fabián Bustos es bien valorado en Perú tras haber ganado dos campeonatos cortos seguidos con el club ‘Crema’. Los rumores no se sostienen y el argentino contó que no tiene ofertas por el momento.

Millonarios se encuentra 5to en la tabla de posiciones de la Liga BetPlay, firme en la clasificación a la siguiente ronda. Desde Millonarios le comunicaron que su salida era por desacuerdo en la forma de juego.

Mientras tanto, Alberto Gamero ya fue anunciado como el nuevo DT de Millonarios y ya se encuentra trabajando en los más de diez partidos que quedan en la fase regular.

Las salidas confirmadas de Millonarios para el segundo semestre

Los jugadores que abandonan Millonarios son: Radamel Falcao, Alex Castro, Beckham David Castro, Jorge Hurtado, Guillermo De Amores, Diego Novoa y Juan Carlos Pereira.

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Fabián Bustos – Universitario.

En resumen