Hay esperanza: El detalle del contrato de James Rodríguez que lo acerca a Millonarios

James Rodríguez puso fin a la espera para definir su siguiente club y es nuevo jugador del Minnesota United. El tiempo de contrato es algo sorpresivo y además enciende la ilusión de los hinchas de Millonarios.

El contrato del 10 colombiano con su nuevo equipo es solo por seis meses, esto responde al deseo del futbolista de llegar al Mundial con rodaje. Por lo que luego de la Copa del Mundo los cafeteros podrían hacer un nuevo intento para reforzarse con James.

La firma de un contrato a corto plazo por parte de James habla de que su deseo no comprometerse con el proyecto del Minnesota y estar abierto a buscar otras opciones en el mes de junio.

En este mercado de fichajes fue puesto como objetivo de clubes de Argentina, Ecuador, Colombia, México y España, sin embargo pasaban las semanas y James seguía entrenándose por su cuenta.

Prensa colombiana incluso hablaba de la firme postura de Néstor Lorenzo, DT de la selección, de condicionar la presencia de James en el Mundial 2026 dependiendo si encontró o no equipo.

Los números de James Rodríguez en el 2025

James Rodríguez llega a la MLS, tras su paso por León de México. Con ‘La Fiera’, el colombiano jugó un total de 34 partidos marcando 5 goles y dando 9 asistencias. Ganaba en esta Liga un salario cercano a los 5 millones de dólares.

James Rodríguez dejó León en diciembre.

