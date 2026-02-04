Las exigencias que el Minnesota United le habría cumplido a James Rodríguez

James Rodríguez parece que al fin encontró nuevo club y tiene poco más de cinco meses para ponerse en ritmo de competencia para el Mundial con la Selección de Colombia. Mientras tanto, siguen habiendo detalles sobre el contrato con el equipo de la MLS.

Si bien aceptó bajar sus pretensiones económicas menor a los 6 millones de dólares al año que ganaba en León, James Rodríguez había tenido exigencias a los clubes que lo quieren, para facilitar su estadía en el equipo.

Seguramente tras rechazar menos salario, el club le ‘compensó’ con las condiciones como un equipo de seguridad privada, una mansión de lujo y cuidados personales.

De hecho incluso algunos medios se han hecho eco de la información sin confirmar de que James habría aceptado la oferta del equipo pero solo por seis meses.

James se encontraba casi tres meses sin jugar un partido oficial desde que dejó el León, sin embargo la obligación de tener ritmo de competencia para ir al Mundial con la Selección Colombia lo hizo apurar su contratación.

Las exigencias de James Rodríguez

Desde México y de acuerdo a Marca y otros medios, trasciende que James Rodríguez pidió estas cosas para jugar en algún equipo durante la temporada 2026.

Equipo de Seguridad Privada con grupos de guardaespaldas disponibles 24/7

con grupos de guardaespaldas disponibles 24/7 Auto blindado con chofer para todos los traslados

con chofer para todos los traslados Mansión de lujo con gimnasio privado y cancha para entrenamientos personales

con gimnasio privado y cancha para entrenamientos personales Preparador físico propio

Chef personal con especialidad en dieta colombiana y europea

Viajar en vuelos privados para trayectos largos

Espacio privado en las instalaciones del club para su descanso

James Rodríguez anunció su viaje vía Instagram.

En resumen

James Rodríguez solicita una mansión de lujo con gimnasio y canchas de entrenamiento personal.

El volante colombiano exige seguridad privada 24/7, vehículo blindado y vuelos privados para trayectos largos.

James Rodríguez fichó por el Minnesota para ser considerado para el Mundial

