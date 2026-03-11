La durísima sanción que recibirá Rodrigo Contreras de la Dimayor

No todo es alegría con el delantero argentino Rodrigo Contreras y es que en medio del gran presente que vive con Millonarios de Colombia, el jugador ha sido sancionado por la Dimayor.

El goleador se emocionó de más en el triunfo contra Cucutá Deportivo y al anotar el gol y celebrar, se quitó la camiseta. Esto, además de ser una cartulina amarilla de manual, también es una infracción al artículo 69 del Código Disciplinario.

La Dimayor sancionará al delantero de oficio, con una multa de 18 millones de pesos es decir 4900 dólares. Esta cifra la podrá asumir el club o el jugador, en todo caso la sanción saldrá esta semana.

Para calma de los hinchas, quitarse la camiseta no consta como provocación o agresión y no habrá repercusión en algún tiempo de baja para el delantero, que anotó su 6to gol en 10 partidos.

Rodrigo Contreras también fue clave para la clasificación a la Copa Sudamericana con un doblete ante Atlético Nacional. Lo que significó 900 mil dólares de ingreso para el equipo.

Los fichajes de Millonarios para el 2026

Los fichajes de Millonarios para este año son Sebastián Valencia, Mateo García, Rodrigo Ureña, Julián Angulo, Rodrigo Contreras, arlos Darwin Quintero y Radamel Falcao García.

