Jáminton Campaz interesa en el América de México y el gigante de la Liga MX le alista un millonario salario al volante colombiano.

Jáminton Campaz es una de las prioridades del América de México para el siguiente mercado de fichajes, el volante colombiano incluso presiona a Rosario Central para forzar su venta. Muchos hinchas entienden la postura considerando el millonario salario que le alistan.

Según medios de México, Jáminton Campaz pasará a ganar más de 2 millones de dólares en el América. Esto representa cuatro veces lo que cobra actualmente en Argentina.

Rosario Central no está cerrado a la venta de Campaz pero rechazaron la primera oferta de 3.5 millones de dólares por el seleccionado de Colombia. La segunda oferta ascendería hasta los 6 millones de dólares.

Campaz se había declarado en ‘rebeldía’ para forzar su salida e incluso había faltado a algunos entrenamientos del club, generando críticas en Argentina pero también en Colombia.

Jáminton Campaz sabe lo que es la Selección de Colombia en el 2021 hasta la presente fecha, fue al Mundial y lleva dos títulos con Rosario Central, dos más con Gremio y uno con Deportes Tolima.

Las estadísticas de Jáminton Campaz en Rosario Central

Jaminton Campaz lleva más de 100 partidos con Rosario Central, ha anotado varios goles con los argentinos y lleva dos títulos. En Colombia lo ven como posible reemplazo de James Rodríguez.

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Jáminton Campaz – Selección de Colombia.

En resumen