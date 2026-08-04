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Jáminton Campaz se iría a un gigante de América luego del Mundial con Colombia

Jaminton Campaz podría ser el siguiente jugador en cambiar de club luego del Mundial con la Selección de Colombia.

Jaminton Campaz se iría a un gigante de América luego del Mundial con Colombia
Jaminton Campaz se iría a un gigante de América luego del Mundial con Colombia

Con menos ruido mediático que Daniel Muñoz o James Rodríguez, Jáminton Campaz también tiene fuertes chances de cambiar de equipo luego del Mundial con la Selección de Colombia.

Sorpresivamente, el América de México rechazó a James Rodríguez y su apuntado prioritario sería Jáminton Campaz. El volante y extremo de Rosario Central incluso presiona a la directiva de su club para que sea traspasado.

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Campaz está valorado en cerca de 8 millones de dólares, así mismo su salario podría pasar a ser de 500 mil dólares al año a superar los 2 millones, por lo que representa un aumento considerable.

En Rosario Central es titular y por eso el club, campeón en el 2025, no lo quiere dejar ir en estos momentos. Las Águilas cuentan con que el jugador pueda destrabar la situación.

Jáminton Campaz sabe lo que es la Selección de Colombia en el 2021 hasta la presente fecha, fue al Mundial y lleva dos títulos con Rosario Central, dos más con Gremio y uno con Deportes Tolima.

Las estadísticas de Jáminton Campaz en Rosario Central

Jaminton Campaz lleva más de 100 partidos con Rosario Central, ha anotado varios goles con los argentinos y lleva dos títulos. En Colombia lo ven como posible reemplazo de James Rodríguez.

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Jaminton Campaz – Rosario Central.

Jaminton Campaz – Rosario Central.

Gustavo Dávila
Gustavo Dávila
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