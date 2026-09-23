¿Por qué Juan Guillermo Cuadrado no juega en Millonarios vs. Atlético Nacional de la Liga Colombiana?

Entrenó, ilusionó pero no jugará el clásico. Descubre la verdadera razón por la que Alberto Gamero borró a Cuadrado ante Atlético Nacional.

La cuenta de X oficial de Millonarios publicó las imágenes de Juan Guillermo Cuadrado entrenando con sus compañero un día antes del partido contra Atlético Nacional, pero la sorpresa llegó porque no fue convocado para el encuentro por la fecha 12 de la Liga Colombiana II-2026. ¡Ya se conoció el motivo!

El periodista Guillermo Arango informó en el programa ‘La FM Más Fútbol’ que Cuadrado no jugará contra Nacional el jueves 24 de septiembre a partir de las 7:30 P.M. porque llevaba hasta el 23 del mismo tres días de acondicionamiento físico. Pasa por una decisión del cuerpo técnico liderado por Alberto Gamero sobre la preparación física que le están dando a ‘El Panita’. No tiene el alta competitiva.

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