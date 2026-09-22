El ‘equipo’ que ha ganado más de 12 millones de dólares en el fútbol colombiano sin jugar un solo partido

El negocio perfecto que indigna al FPC. Descubre cuál es el 'equipo' que se ha ganado más de 12 millones de dólares en Colombia sin jugar un solo partido.

Cosas de no creer y… ¿esta? El periodista Alejandro Pino sacó la escoba y desempolvó uno de los mayores escándalos del fútbol colombiano. Resulta y acontece que existe un ‘equipo 37’ que ha ganado más dinero que cualquier otro equipo de Colombia sin jugar un solo partido.

La Dimayor aprobó un nuevo canal para que le compita a WIN Sports por los derechos de televisión del nuevo contrato en el fútbol colombiano, que inicia el primero de enero de 2027. Detrás de la propuesta aprobada de la empresa ‘Go Sports’ hay un viejo conocido que viene facturando a costa de los equipos colombianos.

Mauricio Correa fue el gestor de la idea de crear el canal Win Sports en 2012 y a la hora de firmar el contrato de los derechos de televisión aseguró recibir dinero como si fuera uno de los 36 equipos del fútbol colombiano. Ahora, podría volver a quedarse con el nuevo vínculo de TV, y la Dimayor le dio el primer aval.

Un ‘equipo’ ha ganado más de 12 millones en el FPC sin jugar un solo partido

Correa volvería al FPC. (Foto: X)

“WIN le pertenece a dos empresas: RCN y ‘Torneos’ alías DirecTV. Ese contrato de WIN desde su primer día, le ha representado más de 40 mil millones de pesos (más de 12 millones de dólares) en ingresos a ‘Go Sports’ gracias a una cláusula que hace que ‘Go Sports’ sea lo que llamé alegremente el ‘equipo 37’. Hoy (21 de septiembre) la Dimayor, ignorando que ese ‘equipo 37’ ha facturado más que todos los clubes del fútbol profesional colombiano en los últimos años, decidió aceptar la propuesta del ‘equipo 37’, de ese equipo llamado ‘Go Sports'”, señaló Pino en su canal de YouTube.

WIN Sports puede hacer esto para quedarse con el nuevo contrato de TV

A pesar de que la oferta de ‘Go Sports’ es de 90 millones de dólares y supera la de 73 millones que hizo WIN Sports, según contó Alejandro Pino, WIN tiene la exclusividad de igualar la oferta para quedarse con los derechos del nuevo contrato de televisión del fútbol colombiano. Cuando la Dimayor le entregue toda la información, tiene dos meses para decidir si iguala los 90 millones o declina esta posibilidad.

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