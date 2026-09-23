Urgente: el primer equipo que ya demandó a América de Cali en el TAS por Yhormar Hurtado y pide los puntos

América de Cali ya sabe que tendrá que ir al TAS para no perder los puntos, ante la demanda de este equipo.

Este miércoles 23 de septiembre de 2026 se reveló que ya un equipo de manera oficial fue al TAS a pedir los puntos contra América de Cali por el caso de Yhormar Hurtado. El club está en serio riesgo de perder los puntos de los partidos en los que ocupó al jugador.

De acuerdo a la revelación de Pipe Sierra, el primer club que se lanzó a demandar a América de Cali en el TAS es Inter Bogotá. El club demanda alineación indebida, puesto que, Hurtado ya había jugado en dos clubes antes de sumar minutos con los ‘Diablos Rojos’.

¿Qué otros equipos demandarían a América de Cali?

No solo Inter Bogotá iría al TAS para demandar a América de Cali y reclamar los puntos en el fútbol colombiano, sino que también otros clubes analizan seriamente sumarse a esa cruzada. Según Sierra, los clubes que irían por los puntos en el tribunal internacional serían:

Boyacá Chicó

Alianza Valledupar

Santa Fe

Jaguares

En el caso de los últimos 3, estos están esperando a agotar las instancias legales locales y si no reciben una respuesta favorable también irán al TAS para pedir los puntos. América de Cali podría ser sancionado en la tabla de posiciones de este torneo clausura.

América de Cali ya fue demandado en el TAS. (Captura de pantalla)

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La tabla de posiciones de la Liga BetPlay

Aún sin una sanción firme, América de Cali sigue siendo puntero del campeonato colombiano y con grandes chances de seguir peleando en los primeros lugares del torneo. En caso de concretarse una sanción, América podría perder más de 10 puntos. Así va la tabla:

En síntesis:

Inter de Bogotá demandó a América de Cali ante el TAS por alineación indebida.

demandó a ante el TAS por alineación indebida. Yhormar Hurtado habría jugado en tres clubes durante la misma temporada de competencia.

habría jugado en tres clubes durante la misma temporada de competencia. Boyacá Chicó, Alianza Valledupar, Santa Fe y Jaguares evalúan acudir también al TAS.