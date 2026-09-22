Conoce los detalles del comunicado publicado por el supuesto canal aprobado por Dimayor al retirar su oferta por la Liga BetPlay.

Y de un momento a otro, ¿todo cambió? La jornada deportiva del 21 de septiembre tuvo la bomba informativa que Dimyaor aprobó la propuesta de un nuevo canal para que le compita a WIN Sports por los derecehos de transmisión del nuevo contrato de televisión del fútbol colombiano. Sin embargo, quienes estarían detrás de este canal rompieron el silencio, y dejaron a todos fríos, muy fríos.

Alejandro Pino, director del medio ‘Publimetro’, reveló que “hoy (21 de septiembre) la única oferta que le llegó a la Dimayor para competir con WIN Sports es de Go Sports. Sé que suena raro, Mauricio Correa, el tipo que se inventó WIN, está proponiendo un nuevo canal porque ya no está en WIN“.

Ante el revuelo que causó la supuesta oferta de Go Sports por los derechos de televisión del fútbol de Colombia, llegaría hasta los 90 millones de dólares con un bono de firma de millón para cada equipo, a la empresa no le quedó alternativa quee publicar un comunicado de prensa que… ¿Aclaró la situación?

Giro inesperado: Esto público el supuesto canal que había aprobado Dimayor

Carlos Mario Zuluaga, presidente de la Dimayor. (Foto: Vizzor Image)

“Ante la circulación de información que ha vinculado a Go Sports Media S.A.S. y/o a sus accionistas con el actual proceso relacionado con los derechos de televisión del Fútbol Profesional Colombiano, la compañía considera necesario aclarar públicamente lo siguiente”:

Ni Go Sports Media S.A.S., ni sus accionistas, participan directa o indirectamente, ni tienen interés económico, comercial o contractual en el actual proceso de licitación, negociación o renovación de los derechos de televisión del Fútbol Profesional Colombiano, ni actúan por cuenta, representación, coordinación o asociación con terceros participantes o interesados en dicho proceso. Go Sports Media S.A.S. es una sociedad constituida y domiciliada en Colombia desde 2009 y no tiene relación societaria, de control, filial o matriz con sociedades constituidas en la República de Panamá. La relación comercial entre la División Mayor del Fútbol Colombiano – DIMAYOR y Go Sports Media S.A.S. se encuentra terminada y actualmente no existe relación comercial vigente entre las partes. Con el propósito de evitar que continúen circulando interpretaciones o informaciones que vinculen equivocadamente a Go Sports Media S.A.S. o a sus accionistas con este proceso, la compañía solicita a la DIMAYOR, como fuente oficial de información sobre el mismo, que precise públicamente que Go Sports Media S.A.S. no forma parte de las actuales negociaciones relacionadas con los derechos de televisión del Fútbol Profesional Colombiano.

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En resumen