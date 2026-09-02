Jugador de Millonarios sale en ambulancia tras la derrota en el clásico con Independiente Santa Fe

¡Dramatismo total en Bogotá! Un jugador de Millonarios salió en ambulancia tras la derrota frente a Santa Fe. ¡Entérate de los detalles!

Cuando parecía que no podía llegar otra noticia más sorpresiva tras la salida del entrenador Fabián Bustos a 27 horas del clásico con Independiente Santa Fe, llegó otra novedad que los hinchas de Millonarios no se explican en el fútbol de Colombia. Un jugador salió en ambulancia tras la derrota contra el equipo ‘Cardenal’ del 2 de septiembre.

Luego de la salida de Bustos, Omar ‘Cabezón’ Rodríguez dirigió Millonarios contra Santa Fe sin tener un solo entrenamiento con el equipo. Aun así, ‘Millos’ se puso en ventaja con un gol de Daniel Ruiz al minuto seis del primer tiempo, pero no pudieron mantener el resultado, y esa no fue la peor noticia de todas…

Millonarios no solo perdió 3-2 el clásico 326 con Independiente Santa Fe por un partido adelantado de la fecha 16 de la Liga Colombiana II-2026, al minuto 12 del segundo tiempo uno de los refuerzos estrella tuvo que salir en camilla por lesión y las primera noticias no son nada buenas.

Jugador de Millonarios sale en ambulancia tras la derrota con Santa Fe

Uno de estos jugadores de Millos salió lesionado. (Foto: Vizzor Image)

Valentina Rincón, periodista del canal ‘Win Sports’, informó que Jhomier Guerrero salió del partido contra Santa Fe tras un fuerte golpe en el peroné luego de hacerle una falta a Maximiliano Lovera . Y eso no fue lo peor de todo sobre el lateral derecho… El periodista Rafael Puentes publicó en X que hay que “estar pendientes de la salud de Jhomier Guerrero que salió ambulancia del Campín. A esperar la gravedad de su lesión”.

¿Cuándo vuelve a jugar Millonarios en la Liga Colombiana II-2026?

A la espera de que se confirme la gravedad de la lesión de Jhomier Guerrero, Millonarios volverá jugar el próximo domingo 6 de septiembre a las 6:10 P.M. cuando enfrente al Deportivo Pereira por la novena fecha de la Liga Colombiana II-2026.

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