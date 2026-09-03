Alberto Gamero es la prioridad pero ponen a un tercer candidato para DT de Millonarios

Las negociaciones con Alberto Gamero avanzan para que sea nuevo DT de Millonarios pero ponen a un segundo candidato como plan B.

Alberto Gamero es la prioridad para Millonarios, pero mientras no haya acuerdo, siguen saliendo nuevos nombres para el cargo de entrenador. Ahora un campeón en varioas países sudamericanos suena para el cargo.

Medios locales ponen a Gustavo Quinteros como una alternativa para el banquillo de Millonarios. El DT argentino se encuentra sin club tras su salida de Independiente de Avellaneda.

Gustavo Quinteros viene con un palmarés que figura con campeonatos en Ecuador, Bolivia, Argentina y también selecciones CONMEBOL en pasadas Eliminatorias.

Es el tercer nombre que suena para reemplazar a Fabián Bustos contrarreloj, se suma así a Alberto Gamero y Alfredo Arias, aunque este último habría sido ya descartado.

Millonarios no llevaba malos resultados pero Fabián Bustos reveló que su salida se dio porque la directiva estaba en desacuerdo con la manera de jugar del equipo colombiano.

Las salidas confirmadas de Millonarios para el segundo semestre

Los jugadores que abandonan Millonarios son: Radamel Falcao, Alex Castro, Beckham David Castro, Jorge Hurtado, Guillermo De Amores, Diego Novoa y Juan Carlos Pereira.

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