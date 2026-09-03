Millos confirmó la gravedad de la lesión de Jhomier Guerrero y los hinchas de Junior reaccionaron: “Karma”

A Millonarios, últimamente, no le sale una bien. Como si no hubiera sido suficiente con la salida del entrenador Fabián Bustos a 27 horas del partido contra Independiente Santa Fe, llegó una derrota 3-2 en el clásico y se lesionó el refuerzo estrella del semestre para el segundo semestre del fútbol de Colombia en 2026: Jhomier Guerrero

Luego de salir bicampeón con Junior de Barranquilla, Guerrero se la jugó por Millonarios y dio el aval para que el equipo ‘Embajador’ le comprara el 80 por ciento de los derechos deportivos a cambio de 500.000 dólares. Esto a los hinchas del club ‘Tiburón’ no les gustó nada.

Jhomier Guerrero venía siendo una de las figuras de Millonarios en la Liga Colombiana II-2026, pero al golpear a Maximiliano Lovera sufrió una lesión que no parecía tan grave. El lateral derecho tuvo que salir del partido del 2 de septiembre al minuto 12 del segundo tiempo y ya se confirmó la gravedad de lo que le pasó.

Millonarios confirmó la gravedad de la lesión de Jhoier Guerrero

Guerrero en Santa Fe vs. Millonarios. (Foto: Vizzor Image)

“Reporte Médico: Jhomier Guerrero. Millonarios FC informa que el jugador Jhomier Guerrero presentó, durante el partido vs Santa Fe, fractura del tercio proximal del peroné. Recibió inmediatamente manejo ortopédico y a partir de este jueves inicia su proceso de rehabilitación. Tiempo de recuperación según evolución”, publicó la cuenta oficial de ‘Millos’ en X y los hinchas del Junior de Barranquilla iban a reaccionar en 3, 2, 1…

La reacción de los hinchas del Junior a la lesión de Jhomier Guerrero

“Karma… Se lo dijeron aquí. En Barranquilla que no te pase la de Jarlan Peon Barrera, pero no escuchó”, “muy bien, eso le pasa por desagradecido con el club que lo dio a conocer. El karma no se queda con nada”, “uno no se alegra de estas cosas, pero con Junior no se jode“ y “vaya y robe mi Jhomier”, fueron algunas de las reacciones de los hinchas del Junior luego de conocer que Guerrero se lesionó en Millonarios y estará de 10 a 12 semanas fuera de las canchas.

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