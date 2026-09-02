¡Insólito! Revelan el “verdadero motivo” por el cual Millonarios despidió a Fabián Bustos

De manera totalmente sorpresiva se dio el despido de Bustos en Millonarios, pero ahora dan detalles de su salida.

Aunque muchos pensaron que eran los resultados y el juego del equipo, ahora dan otra versión por la cual habrían despedido a Fabián Bustos de Millonarios. El entrenador argentino llegó apenas en este año al equipo ‘Embajador’, pero ahora sería otro el motivo para sacarlo.

De acuerdo a la revelación de Carlos Orduz en ESPN en el programa Balón Dividido, la razón para sacar a Bustos sería el que el entrenador se acercó al club con una oferta del extrnajero. Esto provocó que la directiva aproveche y le diga que se vaya, porque lo querían sacar.

“El Sr. Bustos tiene una oferta de afuera, una oferta superior a la de Millonarios Fue hablar con los dueños, con la junta directiva a decirles: ‘tengo esta oferta, estoy pensando en irme o no irme’. Entonces le dijeron que aproveche porque lo querían sacar y le dijeron ‘váyase” en este momento'”, sentenció el comunicador.

Desde Millonarios no se aclaró nunca por qué Bustos se marchó y tal cómo es el fútbol es poco probable que se sepa. El juego del equipo de Bustos no gustaba a la directiva, pero el entrenador los tenía en este segundo semestre con chances de pelear en los primeros lugares, por eso el despido sorprendió.

“Fabián Bustos tiene una oferta de afuera superior a la de Millonarios y al hablar con los directivos ellos lo sacaron” @Orduzrubio



Opina con el #BalonDividido



▶️ Mira #BalonDividido en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/Qh8emlOt20 — ESPN Colombia (@ESPNColombia) September 2, 2026

Millonarios cambiará de entrenador por segunda vez en esta temporada y ya será el tercer entrenador que tenga el club en esta campaña. Primero empezó Hernán Torres, luego llegó Fabián Bustos y ahora estamos a pocas horas de que se anuncie a Alberto Gamero como su nuevo entrenador.

Publicidad

Las estadísticas de Bustos como DT de Millonarios

Con Millonarios, Bustos dirigió un total de 32 encuentros entre todas las competencias. El entrenador sumó 16 victorias, 9 empates y tan solo 7 derrotas. No obstante, la eliminación en Copa Sudamericana y no clasificar a los play-off en la Liga BetPlay causó una importante molestia.

Encuesta¿Fue una buena o mala decisión de Millonarios sacar a Fabián Bustos? ¿Fue una buena o mala decisión de Millonarios sacar a Fabián Bustos? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis