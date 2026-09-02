Antes de volver a Millonarios, revelaron que Gamero recibía 50 millones por mantener a estos jugadores

¡Cifra al descubierto! Antes de cerrar su regreso a Millonarios, revelaron que Alberto Gamero recibió esta cifra para mantener unos jugadores.

Solo falta el anuncio oficial para que la segunda era de Alberto Gamero en Millonarios ponga primera marcha, y en medio de las opiniones divididas entre los hinchas, uno de los periodistas deportivos más reconocidos de Colombia reveló que el DT recibía 50 millones de pesos colombianos por mantener a unos jugadores.

Millonarios le puso punto final a la etapa de Fabián Bustos el primero de septiembre luego de 32 partidos, 16 victorias, 9 empates y 7 derrotas para un rendimiento del 59.4 por ciento. Un viejo conocido que ganó tres títulos con el equipo ‘Embajador’ está cerca de volver.

Mientras el periodista Mariano Olsen, del canal ‘Win Sports’, publicó una foto de Alberto Gamero con el trofeo de la Liga Colombiana I-2023 y etiquetó en X a Millonarios, Guillermo Arango sostuvo que “Gamero está muy cerca de llegar a un acuerdo para convertirse en el director técnico de ‘Millos'”. Con este contexto, Javier Hernández Bonnet hizo una revelación que pocos esperaban.

Alberto Gamero recibía 50 millones por mantener a estos jugadores en Millonarios

Gamero lleva 6 títulos en el fútbol colombiano. (Foto: Vizzor Image)

A la hora de consolidar, nada mejor que mantener y dar confianza… Eso hacía Gamero en Millonarios. “Pongamos todas las cartas sobre la mesa porque lo que dice el profe (Javier) Castell es cierto, Gamero se dio la pela mezclando a los jugadores veteranos con esos pelados, pero profe por cada pelado que consolidaban, 50 millones para el bolsillo”, reveló Bonnet en la emisora ‘Blu Radio’.

En la era de Gamero, se dieron cuatro de las cinco ventas más caras de la historia de Millonarios

Con el incentivo de recibir 50 millones por consolidar jugadores juveniles, Alberto Gamero logró en su era con Millonarios cuatro de las cinco ventas más caras de la historia del equipo ‘Embajador’. Solo la de Pedro Franco no pasó con él como DT.

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Óscar Cortés: 4.5 millones de euros al RC Lens (Francia) en 2023. Carlos Andrés Gómez: 3.5 millones de euros al Real Salt Lake (Estados Unidos) en 2023. Cristian ‘Chicho’ Arango: 2.5 millones de euros a Los Ángeles FC (Estados Unidos) en 2021. Emerson Rivaldo Rodríguez: 2.45 millones de euros al Inter de Miami (Estados Unidos) en 2022. Pedro Franco: 2.4 millones de euros al Besiktas (Turquía) en 2013.

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