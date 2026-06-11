¿Julián Quiñones jugó en la Selección Colombia?

Julián Quiñones, delantero autor del primer gol del Mundial 2026 para México es nacido en Colombia ¿tuvo chances en nuestra Selección?

Julián Quiñones marcó el primer gol de la Selección de México en el partido inaugural del Mundial 2026 contra Sudáfrica ¿lo curioso? el delantero es nacido en Colombia. Autor de más de 30 goles en Arabia y la figura del combinado ‘azteca’ salta la pregunta ¿jugó en la Selección Colombia?.

Lo curioso es que Quiñones sí jugó en la Selección de Colombia, fue convocado para las juveniles del Sudamericano sub 20 en el 2017, e incluso fue campeón un año después de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en el 2018.

En mayo 2023, Néstor Lorenzo lo convocó para las fechas FIFA con la Selección Colombia mayor, sin embargo rechazó debido a que su nacionalización como mexicano estaba por salir.

Pocos meses después, México lo convocó para los cuartos de final de la Liga de Naciones de la CONCACAF contra Honduras. En ese partido debutó y se convirtió en el primer colombiano en jugar en México.

Se formó en el Fútbol Paz FC de Cali, anotó 50 goles en 38 partidos y fue traspasado al Tigres sub-19 de México en el 2015. Fue traspasado y durante cerca de diez años jugó en clubes de México.

Las estadísticas de Julian Quiñones en el 2026

Julian Quiñones lleva 68 goles en 62 partidos con el Al Qadisiyah de Arabia Saudita.

Julian Quiñones debutó en el 2024 con México.

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En resumen