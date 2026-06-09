Néstor Lorenzo, DT de Colombia, sorprende anunciando nuevos ‘convocados’ a días del Mundial

Descubre quiénes son los sorpresivos 'convocados' que acaba de anunciar el técnico Néstor Lorenzo a días del debut de Colombia en el Mundial.

El debut de la Selección Colombia en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 está a la vuelta de la esquina y el entrenador Néstor Lorenzo decidió sorprender anunciando nuevos ‘convocados’. Todo tiene una explicación más que lógica.

Luego de que Lorenzo diera la lista oficial de los 26 jugadores convocados de Colombia para el Mundial 2026, solo hubo una duda sobre las condiciones físicas de Jhon Córdoba en vísperas de estar disponbile para la fase de grupos. ¿Lo bajaron de la convocatoria por lesión?

La respuesta es no… Córdoba evoluciona de buena manera por un problema que no ha sido confirmado si es en una rodilla o en un tendón, y los nuevos ‘convocados’ que anunció Néstor Lorenzo no fueron ningunos reemplazantes para el delantero. Entonces… ¿De qué se trató el anuncio?

Néstor Lorenzo, DT de Colombia, sorprende anunciando nuevos ‘convocados’

Néstor Lorenzo, entrenador de la Selección Colombia. (Foto: Getty Images)

“Y estos son mis convocados para ver a Colombia en Colombia. San Andrés, Monguí, Yopal, Juanchaco, Palomino, Sibundoy y Armenia. Esta es la lista corta, pero hay más de mil municipios donde puedes ir a ver a Colombia. ¿Y tu, dónde vas a ver a Colombia?”, afirmó Lorenzo en un video publicado como historia en su cuenta de Instagram.

Así formaría la Selección Colombia en el debut del Mundial vs. Uzbekistán

Todo apunta a que la Selección Colombia saldrá con la siguiente formación titular para enfrentar a Uzbekistán en el debut del Mundial 2026 del miércoles 17 de junio a las 9:00 P.M: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Gustavo Puerta, Jefferson Lerma; Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz; Luis Suárez.

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