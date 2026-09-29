La durísima noticia que recibió Yhormar Hurtado en medio de la polémica por su inscripción

Yhormar Hurtado y su polémica inscripción sigue un nuevo proceso y el futbolista y América de Cali recibieron mala noticia.

El caso de Yhormar Hurtado suma un nuevo capítulo y el lateral del América de Cali recibió una pésima noticia en medio de la disputa por su sanción. La Justicia colombiana se pronunció sobre la acción de tutela presentada por el futbolista para intentar volver a las canchas de Liga BetPlay.

El Juzgado de Circuito Familia 804 Transitorio de Bogotá declaró improcedente la tutela presentada por Hurtado, a través de Acolfutpro, con la que buscaba dejar sin efecto la suspensión impuesta por el Comité Disciplinario de la Dimayor. El jugador había argumentado una vulneración de sus derechos al debido proceso y al trabajo.

El juez Ricardo Veloza Veloza consideró que no existe un perjuicio irremediable que justifique la intervención excepcional de la Justicia. El fallo también señaló que la sanción impide a Hurtado disputar partidos oficiales, pero no terminó ni suspendió su vínculo laboral con América de Cali.

La decisión llega después de la controversia generada por su inscripción, cuestionada por varios clubes que alegaron que el lateral había estado registrado en tres equipos durante la misma temporada. Aunque la Dimayor había avalado inicialmente su inscripción, posteriormente el Comité Disciplinario lo dejó fuera de las canchas durante el resto del semestre.

Ahora, Hurtado deberá analizar sus próximos pasos junto a su defensa, mientras los clubes que cuestionaron su inscripción también estudian otras vías para continuar con la disputa. Entre las posibilidades aparece recurrir al Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) para intentar resolver definitivamente la controversia reglamentaria.

Los otros clubes que quieren reclamar al TAS por el caso Yhormar Hurtado

Alianza Valledupar, Boyacá Chicó, Independiente Santa Fe y Jaguares han acudido o buscan agotar primero las instancias disciplinarias de la DIMAYOR antes de llevar sus reclamos al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS)

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En resumen