Atlético Nacional empató con Millonarios y ya dan el nombre de un posible nuevo entrenador

En Atlético Nacional empiezan las dudas con Lucas González y ya hasta dan el nombre de un posible nuevo entrenador

Atlético Nacional ha dejado puntos importantes en sus últimos partidos y comienzan a aparecer dudas alrededor del proceso de Lucas González. Incluso, de manera sorpresiva, ya empieza a circular un nombre como posible reemplazo del entrenador si los resultados no mejoran, especialmente ante la presión que genera el clásico contra Millonarios.

El candidato que aparece en carpeta es Jorge Bava, entrenador uruguayo que actualmente dirige a Nacional de Uruguay. Bava cuenta con experiencia en varios países y ya sabe lo que significa ganar títulos, siendo campeón de Uruguay con Liverpool y también la propia Liga BetPlay con Independiente Santa Fe.

La información publicada por El Futbolero Colombia, debe tomarse con mesura, ya que Lucas González lleva relativamente poco tiempo al frente de Atlético Nacional. El entrenador fue presentado en julio de 2026 y todavía tiene partidos pendientes que podrían permitirle recuperar terreno y escalar posiciones en la tabla, además de que tiene un registro positivo en 12 partidos.

Bava ha dirigido a Liverpool de Uruguay, León de México, Independiente Santa Fe, Cerro Porteño de Paraguay y Nacional de Uruguay. En ese recorrido consiguió títulos con Liverpool, Santa Fe y Cerro Porteño, incluyendo la Liga colombiana 2025 con el conjunto cardenal.

Además, todavía quedan bastantes partidos para que termine la fase regular de la Liga BetPlay. Nacional tendrá margen para recuperarse y cambiar su situación, con los ‘verdolagas’ teniendo 3 partidos pendientes.

Las estadísticas de Lucas González en Atlético Nacional

Lucas González asumió la dirección técnica de Atlético Nacional el 27 de junio de 2026, acumulando hasta septiembre de 2026 un total de 12 partidos oficiales con un balance positivo de 7 victorias, 1 empate y 4 derrotas.

Publicidad