Alfredo Arias se olvidó de Junior y podría volver a dirigir en la Liga BetPlay

El DT Alfredo Arias podría tener su revancha en importante club de la Liga BetPlay tras dejar Junior hace poco más de un mes.

Alfredo Arias podría volver a dirigir apenas unas semanas después de dejar Junior y hacerlo nuevamente en un grande de Colombia. El entrenador uruguayo aparece entre las alternativas que analiza uno de los equipos protagonistas de la Liga BetPlay que recientemente se quedó sin DT.

El interesado es Deportes Tolima, que recientemente decidió terminar el ciclo de Sebastián Oliveros y ya comenzó la búsqueda de un nuevo director técnico. Según información de Juan Felipe Cadavid y Eduardo Luis López en La FM Más Fútbol, Arias es una de las posibilidades que maneja el conjunto pijao.

Arias dejó Junior después de un mal arranque de semestre y actualmente se encuentra sin equipo. El entrenador ya habría recibido propuestas de otros clubes colombianos tras su salida del cuadro barranquillero, aunque decidió rechazarlas antes de que apareciera la posibilidad de llegar al Tolima.

Sin embargo, Alfredo Arias no es la única alternativa para el banco del conjunto pijao. Luis Fernando Suárez también habría sido contactado y aparece como una opción firme para asumir el cargo, por lo que la dirigencia deberá definir entre diferentes candidatos.

Actualmente, Deportes Tolima ocupa el séptimo puesto de la Liga BetPlay con 18 puntos en 11 partidos y acumula cuatro encuentros consecutivos sin conocer la victoria. El próximo entrenador tendrá la misión de recuperar el rumbo del equipo y mantenerlo en la pelea por la fase de eliminación.

Los títulos en la carrera de Alfredo Arias

Durante su carrera, Arias conquistó varios títulos importantes, entre ellos la Liga BetPlay 2025-II y 2026-I con Junior, además del Campeonato Uruguayo con Peñarol en 2023, el Montevideo Wandereres en el 2014; y el campeonato ecuatoriano 2016 con Emelec.

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Alfredo Arias, campeón Liga BetPlay 2025.

En resumen