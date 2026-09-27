El mensaje de Enner Valencia a Marcelo Gallardo tras sus tres goles con Boca Juniors: “Espero…”

Es el hombre de la jornada deportiva del 27 de septiemrbe en el fútbol sudamericano. ¡De eso no hay la menor duda! Enner Valencia anotó los tres goles de la victoria de Boca Juniors 3-2 contra Racing de Avellaneda en los cuartos de final de la Copa Argentina 2026 y no dudó en enviarle un mensaje a Marcelo Gallardo, el actual entrenador de la Selección de Ecuador.

Ecuador perdió con México en los 16avos de final del Mundial 2026 y la decisión de Valencia fe definitiva: “Triste, pero tranquilo por toda la travesía aquí en la selección. Sí, este es mi último partido en la selección (…) Me despedí de todos, es un día muy triste. No hubiera querido que mi despedida fuese así, pero se dio”.

Sin embargo, al ver cómo fue la gran figura con tres goles de cabeza para que Boca Juniors le remontara a Racing después de ir perdiendo 2-0 y clasificara a semifinales de Copa Argentina, fue inevitable que le preguntaran a Enner Valencia si el retiro del seleccionado ecuatoriano había sido definitivo. La respuesta incluyó un mensaje y deseo para Marcelo Gallardo.

El mensaje de Enner Valencia a Marcelo Gallardo: “Espero…”

Marcelo Gallardo y Enner Valencia. (Foto: Getty y X)

“Sí, ya tomé la decisión de parar acá se dio así. Agradezco a Dios por todos los momentos maravilloso que pase en la selección, pero le dije gracias y espero que les vaya muy bien“, dijo Valencia cuando le preguntaron si era definitiva la decisión de retirarse de la Selección de Ecuador.

En resumen

Tres goles anotó Enner Valencia en la victoria 3-2 de Boca ante Racing .

anotó en la victoria de ante . Retiro definitivo: Enner Valencia confirmó su salida oficial de la Selección de Ecuador .

confirmó su salida oficial de la . Mensaje a Gallardo: Enner Valencia le deseó que le vaya muy bien con Ecuador.