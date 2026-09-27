Los tres grandes de Colombia que se pelean el regreso de Stiven Mendoza

Stiven Mendoza podría pegar la vuelta al fútbol colombiano y hay tres equipos que lo tendrían en planes para la temporada 2027.

Stiven Mendoza podría regresar al fútbol colombiano en 2027. El delantero de 34 años, vuelve a aparecer en el radar de la Liga BetPlay y tendría a tres clubes interesados en contar con él para la próxima temporada.

Los equipos que estarían atentos a su situación son América de Cali, Millonarios y Deportivo Cali. Para concretar su regreso, los clubes tendrían que negociar con Athletico Paranaense, aunque todavía no se conoce una cifra oficial por la que el conjunto brasileño estaría dispuesto a dejarlo salir.

Mendoza atraviesa una temporada positiva en Brasil. Durante 2026 suma 20 partidos, cinco goles y una asistencia con Athletico Paranaense, registros que mantienen al atacante como una alternativa ofensiva a pesar de sus 34 años.

El delantero llegó al fútbol brasileño después de jugar en León de México y posteriormente fichó por Athletico Paranaense en 2025. A lo largo de su carrera también pasó por clubes como Envigado, Deportivo Cali, América de Cali, Chennaiyin, Corinthians, Bahia, New York City FC y Ceará, además de otros equipos internacionales.

En Brasil, además, la situación de los clubes con las casas de apuestas podría influir en el futuro de Mendoza. Las nuevas restricciones y la posible salida de algunos patrocinadores del fútbol brasileño podrían llevar a Athletico Paranaense a revisar su plantilla y buscar la salida de algunos jugadores, entre ellos el delantero colombiano.

Los títulos de la carrera de Stiven Mendoza

Stiven Mendoza fue campeón de la Superliga Colombia con el Deportivo Cali, la primera B con el America de Cali, la Superliga de India con el Chennayin y el ascenso con el Paranaense.

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