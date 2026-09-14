El récord que James Rodríguez le quitó a Juan Guillermo Cuadrado sin debutar con Atlético Nacional

¡Destronado! El impresionante récord de cotización que James Rodríguez le quitó a Juan Guillermo Cuadrado sin ni siquiera debutar con Atlético Nacional.

Dos grandes referentes de la Selección Colombia pegaron la vuelta y ya dieron de qué hablar sin ni siquiera haber debutado en sus nuevos equipos en el fútbol colombiano. James Rodríguez ya le quitó un récord a Juan Guillermo Cuadrado sin haberse estrenado con Atlético Nacional.

El primero que se adelantó en hacer el fichaje oficial fue Millonarios con un mensaje que sorprendió a todo el fútbol de Colombia: “Experiencia, velocidad y talento. ¡Bienvenido al Embajador Juan Guillermo Cuadrado!”. Desde ese momento, ‘El Panita’ pasó a tener el récord que James le iba a quitar en tan solo unas horas.

Hasta que Atlético Nacional confirmó la contratación de James Rodríguez, 8:13 P.M. del jueves 10 de septiembre, Juan Guillermo Cuadrado tenía el récord de ser el jugador más valioso de la historia con actualidad en el fútbol colombiano con el avalúo que tuvo de 32 millones de euros cuando jugaba en la Fiorentina con 26 años.

James le quitó un récord a Cuadrado sin debutar con Atlético Nacional

James y Cuadrado volvieron al futbol colombiano. (Foto: X)

Con la presentación oficial de James en Nacional, firmó hasta junio de 2027, Cuadrado dejó de ser el el jugador más valioso de la historia con actualidad en el fútbol colombiano. Ahora, Rodríguez tiene ese récord con un valor de 80 millones de euros que el portal ‘Transfermarkt’ le dio en 2015 cuando jugaba en Real Madrid y en 2018 con Bayern Múnich.

James Rodríguez y Juan Guillermo Cuadrado se enfrentarán este día en la Liga Colombiana

Si nada extraorinario sucede, James Rodríguez y Juan Guillermo Cuadrado se enfrentarán en el partido Atlético Nacional vs. Millonarios del jueves 24 de septiembre a las 7:30 P.M. en el estadio Atanasio Girardot por la fecha 12 de la Liga Colombiana II-2026.

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