La jugada maestra que Dimayor prepara para que Win Sports no siga con la TV del fútbol colombiano

Conoce la jugada maestra que prepara la Dimayor para que Win Sports no continúe con la televisión del fútbol colombiano.

Empezaron a llegar las horas decisivas para tomar decisiones sobre el nuevo contrato de derechos de televisión del fútbol de Colombia y ya se conoció la jugada maestra que Dimayor prepara para que el canal ‘Win Sports’ no siga con la TV del FPC.

Al ser el dueño actual de los derechos de televisión, ‘Win Sports’ cuenta con la gran ventaja que tiene hasta el 31 de diciembre de 2026 para igualar cualquier otra oferta que reciba la Dimayor por los derechos audiovisuales del fútbol profesional colombiano.

Según reveló el periodista Alejandro Pino, de ‘Publimetro’, la oferta que ‘Win Sports’ le hizo a la Dimayor por el nuevo contrato de TV es de 73 millones de dólares al año. Sin embargo, los equipos del fútbol colombiano buscan llegar a los 100 millones, por lo que se está cocinando una jugada maestra para que ‘Win’ no siga con los derechos de televisión.

Dimayor puede dejar a WIN sin el nuevo contrato del FPC de esta manera

Carlos Mario Zuluaga Pérez presidente de la Dimayor. (Foto: Getty Images)

“La comisión de mercadeo de la Dimayor está analizando con su pool de abogados así al dedillo todos los contratos y todas las acciones de contrato de ‘Win Sports’ porque están buscando el quiebre, porque si ‘Win Sports’ falló en algún momento en el contrato pueden tumbar la cláusula y decir: ‘Usted ya no tiene la prioridad’. Le están buscando el quiere a ‘Win’ y le están buscando el quiebre a ‘Win’ no por el beneficio del fútbol colombiano, le están buscando el quiebre a ‘Win’ para beneficar una vez más al mejor amigo de Ramón Jesurún (Mauricio Correa)”, reveló Pino.

¿Cuándo inicia el nuevo contrato de televisión del fútbol profesional colombiano?

Los aficionados de Millonarios, Atlético Nacional, América de Cali y los demás equipos del fútbol colombiano sabrán a partir del primero enero de 2027 si el canal que transmite los partidos del FPC seguirá siendo ‘Win Sports’ o habrá un nuevo proveedor.

Publicidad

Encuesta¿Por cuánto es la oferta de Win Sports para el nuevo contrato de TV en el fútbol colombiano? ¿Por cuánto es la oferta de Win Sports para el nuevo contrato de TV en el fútbol colombiano? YA VOTARON 0 PERSONAS

En resumen