Dónde ver EN VIVO Getafe vs. Deportivo La Coruña por la jornada 5 de la LaLiga: TV y streaming online

Getafe y Deportivo La Coruña se enfrentan este domingo 13 de septiembre, en el Estadio Coliseum Alfonso Pérez, por la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Getafe llega golpeado en puntos y necesita reaccionar este domingo 13 de septiembre, cuando reciba al Deportivo La Coruña en el Estadio Coliseum Alfonso Pérez por la jornada 5 de LaLiga.

El local todavía no encuentra ritmo en el arranque de temporada y el Deportivo llega como uno de los equipos que mejor viene sumando. Es una buena oportunidad para medir si el envión gallego resiste el primer examen fuerte fuera de casa.

Horario del partido

Hora local del estadio: 18:30 hs

18:30 hs México (CDMX): 10:30 hs

10:30 hs Estados Unidos (ET): 12:30 hs

12:30 hs Estados Unidos (PT): 09:30 hs

09:30 hs Argentina: 13:30 hs

13:30 hs Colombia: 11:30 hs

11:30 hs Perú: 11:30 hs

11:30 hs Chile: 13:30 hs

13:30 hs España: 18:30 hs

Por dónde ver el partido

México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi

Sky Sports Mexico, Sky+, izzi Estados Unidos: ESPN+, fuboTV, ESPN App

ESPN+, fuboTV, ESPN App Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DGO

DIRECTV Sports Argentina, DGO Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DGO

DIRECTV Sports Colombia, DGO Perú: DIRECTV Sports Peru, DGO

DIRECTV Sports Peru, DGO Chile: DIRECTV Sports Chile, DGO

DIRECTV Sports Chile, DGO España: Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV, M+ LALIGA TV 2

La actualidad de ambos equipos

Getafe está en zona media baja, 15° con apenas 4 puntos en cuatro partidos. Empató 1-1 de local ante Celta en su última presentación, después de caer 0-1 como visitante frente a Osasuna y de perder 1-2 contra Partizan. Necesita un triunfo para no quedar más lejos de los puestos que le interesan.

El Deportivo llega en otra sintonía: 6° con 8 puntos y una racha que lo tiene entre los animadores de arranque. Viene de ganar 3-2 como visitante ante Villarreal y antes había goleado 3-1 de local a Valencia, luego de empatar 1-1 con Málaga. Llega con la confianza de haber sumado en las últimas dos salidas.

Publicidad

El historial entre Getafe y Deportivo La Coruña

El historial entre ambos es parejo pero con ligera ventaja para Getafe, que ganó 8 de los 22 enfrentamientos directos, contra 7 del Deportivo y otros 7 empates. En goles también manda el local, con 31 anotados contra 23 del conjunto gallego a lo largo de todos esos cruces.

Fecha Partido Resultado Torneo 28/02/2018 Getafe vs. Deportivo La Coruña 3-0 Primera División 30/09/2017 Deportivo La Coruña vs. Getafe 2-1 Primera División 01/05/2016 Deportivo La Coruña vs. Getafe 0-2 Primera División 30/12/2015 Getafe vs. Deportivo La Coruña 0-0 Primera División 05/04/2015 Getafe vs. Deportivo La Coruña 2-1 Primera División 31/10/2014 Deportivo La Coruña vs. Getafe 1-2 Primera División 02/02/2013 Getafe vs. Deportivo La Coruña 3-1 Primera División 01/09/2012 Deportivo La Coruña vs. Getafe 1-1 Primera División 05/02/2011 Getafe vs. Deportivo La Coruña 4-1 Primera División 20/09/2010 Deportivo La Coruña vs. Getafe 2-2 Primera División

Tabla de posiciones

Publicidad

Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España Real Madrid vs. Rayo Vallecano Sábado 12 de septiembre 13:00 16:00 21:00 Levante vs. Barcelona Domingo 13 de septiembre 08:15 11:15 16:15 Villarreal vs. Betis Lunes 14 de septiembre 13:00 16:00 21:00 Espanyol vs. Elche Viernes 18 de septiembre 13:00 16:00 21:00

En síntesis