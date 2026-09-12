Dónde ver EN VIVO Getafe vs. Deportivo La Coruña por la jornada 5 de la LaLiga: TV y streaming online

Getafe llega golpeado en puntos y necesita reaccionar este domingo 13 de septiembre, cuando reciba al Deportivo La Coruña en el Estadio Coliseum Alfonso Pérez por la jornada 5 de LaLiga.
El local todavía no encuentra ritmo en el arranque de temporada y el Deportivo llega como uno de los equipos que mejor viene sumando. Es una buena oportunidad para medir si el envión gallego resiste el primer examen fuerte fuera de casa.
Horario del partido
- Hora local del estadio: 18:30 hs
- México (CDMX): 10:30 hs
- Estados Unidos (ET): 12:30 hs
- Estados Unidos (PT): 09:30 hs
- Argentina: 13:30 hs
- Colombia: 11:30 hs
- Perú: 11:30 hs
- Chile: 13:30 hs
- España: 18:30 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi
- Estados Unidos: ESPN+, fuboTV, ESPN App
- Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DGO
- Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DGO
- Perú: DIRECTV Sports Peru, DGO
- Chile: DIRECTV Sports Chile, DGO
- España: Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV, M+ LALIGA TV 2
La actualidad de ambos equipos
Getafe está en zona media baja, 15° con apenas 4 puntos en cuatro partidos. Empató 1-1 de local ante Celta en su última presentación, después de caer 0-1 como visitante frente a Osasuna y de perder 1-2 contra Partizan. Necesita un triunfo para no quedar más lejos de los puestos que le interesan.
El Deportivo llega en otra sintonía: 6° con 8 puntos y una racha que lo tiene entre los animadores de arranque. Viene de ganar 3-2 como visitante ante Villarreal y antes había goleado 3-1 de local a Valencia, luego de empatar 1-1 con Málaga. Llega con la confianza de haber sumado en las últimas dos salidas.
El historial entre Getafe y Deportivo La Coruña
El historial entre ambos es parejo pero con ligera ventaja para Getafe, que ganó 8 de los 22 enfrentamientos directos, contra 7 del Deportivo y otros 7 empates. En goles también manda el local, con 31 anotados contra 23 del conjunto gallego a lo largo de todos esos cruces.
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|28/02/2018
|Getafe vs. Deportivo La Coruña
|3-0
|Primera División
|30/09/2017
|Deportivo La Coruña vs. Getafe
|2-1
|Primera División
|01/05/2016
|Deportivo La Coruña vs. Getafe
|0-2
|Primera División
|30/12/2015
|Getafe vs. Deportivo La Coruña
|0-0
|Primera División
|05/04/2015
|Getafe vs. Deportivo La Coruña
|2-1
|Primera División
|31/10/2014
|Deportivo La Coruña vs. Getafe
|1-2
|Primera División
|02/02/2013
|Getafe vs. Deportivo La Coruña
|3-1
|Primera División
|01/09/2012
|Deportivo La Coruña vs. Getafe
|1-1
|Primera División
|05/02/2011
|Getafe vs. Deportivo La Coruña
|4-1
|Primera División
|20/09/2010
|Deportivo La Coruña vs. Getafe
|2-2
|Primera División
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Real Madrid vs. Rayo Vallecano
|Sábado 12 de septiembre
|13:00
|16:00
|21:00
|Levante vs. Barcelona
|Domingo 13 de septiembre
|08:15
|11:15
|16:15
|Villarreal vs. Betis
|Lunes 14 de septiembre
|13:00
|16:00
|21:00
|Espanyol vs. Elche
|Viernes 18 de septiembre
|13:00
|16:00
|21:00
En síntesis
- Getafe y Deportivo La Coruña se enfrentan este domingo 13 de septiembre por la jornada 5 de la LaLiga.
- El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
- Getafe suma 4 puntos en el torneo.
- Deportivo La Coruña suma 8 puntos en el torneo.