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Dónde ver EN VIVO Getafe vs. Deportivo La Coruña por la jornada 5 de la LaLiga: TV y streaming online

Getafe y Deportivo La Coruña se enfrentan este domingo 13 de septiembre, en el Estadio Coliseum Alfonso Pérez, por la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Getafe vs. Deportivo, LaLiga
Getafe vs. Deportivo, LaLiga

Getafe llega golpeado en puntos y necesita reaccionar este domingo 13 de septiembre, cuando reciba al Deportivo La Coruña en el Estadio Coliseum Alfonso Pérez por la jornada 5 de LaLiga.

El local todavía no encuentra ritmo en el arranque de temporada y el Deportivo llega como uno de los equipos que mejor viene sumando. Es una buena oportunidad para medir si el envión gallego resiste el primer examen fuerte fuera de casa.

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Horario del partido

  • Hora local del estadio: 18:30 hs
  • México (CDMX): 10:30 hs
  • Estados Unidos (ET): 12:30 hs
  • Estados Unidos (PT): 09:30 hs
  • Argentina: 13:30 hs
  • Colombia: 11:30 hs
  • Perú: 11:30 hs
  • Chile: 13:30 hs
  • España: 18:30 hs

Por dónde ver el partido

  • México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi
  • Estados Unidos: ESPN+, fuboTV, ESPN App
  • Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DGO
  • Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DGO
  • Perú: DIRECTV Sports Peru, DGO
  • Chile: DIRECTV Sports Chile, DGO
  • España: Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV, M+ LALIGA TV 2

La actualidad de ambos equipos

Getafe está en zona media baja, 15° con apenas 4 puntos en cuatro partidos. Empató 1-1 de local ante Celta en su última presentación, después de caer 0-1 como visitante frente a Osasuna y de perder 1-2 contra Partizan. Necesita un triunfo para no quedar más lejos de los puestos que le interesan.

El Deportivo llega en otra sintonía: 6° con 8 puntos y una racha que lo tiene entre los animadores de arranque. Viene de ganar 3-2 como visitante ante Villarreal y antes había goleado 3-1 de local a Valencia, luego de empatar 1-1 con Málaga. Llega con la confianza de haber sumado en las últimas dos salidas.

El historial entre Getafe y Deportivo La Coruña

El historial entre ambos es parejo pero con ligera ventaja para Getafe, que ganó 8 de los 22 enfrentamientos directos, contra 7 del Deportivo y otros 7 empates. En goles también manda el local, con 31 anotados contra 23 del conjunto gallego a lo largo de todos esos cruces.

FechaPartidoResultadoTorneo
28/02/2018Getafe vs. Deportivo La Coruña3-0Primera División
30/09/2017Deportivo La Coruña vs. Getafe2-1Primera División
01/05/2016Deportivo La Coruña vs. Getafe0-2Primera División
30/12/2015Getafe vs. Deportivo La Coruña0-0Primera División
05/04/2015Getafe vs. Deportivo La Coruña2-1Primera División
31/10/2014Deportivo La Coruña vs. Getafe1-2Primera División
02/02/2013Getafe vs. Deportivo La Coruña3-1Primera División
01/09/2012Deportivo La Coruña vs. Getafe1-1Primera División
05/02/2011Getafe vs. Deportivo La Coruña4-1Primera División
20/09/2010Deportivo La Coruña vs. Getafe2-2Primera División

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Real Madrid vs. Rayo VallecanoSábado 12 de septiembre13:0016:0021:00
Levante vs. BarcelonaDomingo 13 de septiembre08:1511:1516:15
Villarreal vs. BetisLunes 14 de septiembre13:0016:0021:00
Espanyol vs. ElcheViernes 18 de septiembre13:0016:0021:00

En síntesis

  • Getafe y Deportivo La Coruña se enfrentan este domingo 13 de septiembre por la jornada 5 de la LaLiga.
  • El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
  • Getafe suma 4 puntos en el torneo.
  • Deportivo La Coruña suma 8 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
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